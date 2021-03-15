Сегодня состоятся переговоры по делимитации кыргызско-таджикской границы

С сегодняшнего дня в городе Худжанд в Таджикистане начинаются переговоры по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-таджикской линии границы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Переговоры будут продолжаться с 15 по 18 марта.

Кыргызскую делегацию межправительственной комиссии возглавил глава ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, аналогичную комиссию с таджикистанской стороны возглавляет председатель ГКНБ РТ генерал-полковник Саймумин Ятимов.

Сегодня состоится их первая встреча, как глав спецслужб сторон, поэтому, кроме обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ, в рамках двустороннего сотрудничества планируется обсуждение и других актуальных вопросов совместной деятельности ГКНБ КР и РТ, включая совместное противодействие современным вызовам и угрозам безопасности двух стран.

Пресс-служба ГКНБ отмечает, что информация о том, что Камчыбек Ташиев сегодня проведет встречу по вопросам границ с представителями Узбекистана не соответствует действительности.