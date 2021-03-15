"Книжный портал" MegaCom: выигрывай бестселлеры от "Раритета"

Сотовый оператор MegaCom и книжный магазин "Раритет" рады сообщить о запуске совместной акции "Лучший читатель месяца" для всех книголюбов страны.
Главное условие акции – быть активными пользователем cервиса "Книжный портал" и как можно чаще заходить на портал, используя свой аккаунт. По итогам каждого месяца три самых активных читателя смогут выбрать в подарок одну из трех книг, предложенных магазином "Раритет".
Первая тройка победителей марта уже может выбирать себе подарки из следующих книг:
Приз за 1 место:
Приз за 2 место:
Приз за 3 место:
В течение месяца читатели "Книжного портала" могут отслеживать свой рейтинг среди активных читателей по команде *9718#. Подробнее об акции "Лучший читатель месяца" можно узнать на сайте book.megacom.kg.
Проводите свободное время с пользой - читайте и выигрывайте вместе с MegaCom!