"Книжный портал" MegaCom: выигрывай бестселлеры от "Раритета"

Сотовый оператор MegaCom и книжный магазин "Раритет" рады сообщить о запуске совместной акции "Лучший читатель месяца" для всех книголюбов страны.

Главное условие акции – быть активными пользователем cервиса "Книжный портал" и как можно чаще заходить на портал, используя свой аккаунт. По итогам каждого месяца три самых активных читателя смогут выбрать в подарок одну из трех книг, предложенных магазином "Раритет".

Первая тройка победителей марта уже может выбирать себе подарки из следующих книг:

Приз за 1 место:

"Шантарам" (Грегори Дэвид Робертс); Атлас мира для школьников; "7 навыков высокоэффективных людей" (Стивен Р. Кови).

Приз за 2 место:

Малое собрание сочинений Чынгыза Айтматова; "Коралина" (Нил Гейман); "Самурай без меча" (Китами Масао).

Приз за 3 место:

"Портрет Дориана Грея" (Оскар Уайльд); "Маленький принц" (Антуан де Сент Экзюпери); "Монах, который продал свой "Феррари" (Робин Шарма).

В течение месяца читатели "Книжного портала" могут отслеживать свой рейтинг среди активных читателей по команде *9718#. Подробнее об акции "Лучший читатель месяца" можно узнать на сайте book.megacom.kg.

Проводите свободное время с пользой - читайте и выигрывайте вместе с MegaCom!