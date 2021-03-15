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Кыргызстанцы войдут в Молодежную группу Международного союза электросвязи

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- Евгений Денисенко
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Международный союз электросвязи приступил к созданию Молодежной группы Generation Connect (GC-CIS) для стран СНГ. В первом заседании ее, прошедшем в онлайн-формате, приняли участия молодые представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистан и Украины.

Молодежная группа стран СНГ – это инициатива, созданная с целью предоставления молодым людям из стран региона Содружества возможность обсуждения перспектив и вызовов, связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий.

Благодаря такой возможности участники GC-CIS смогут поделиться с членами Международного союза электросвязи своей заинтересованностью и видением перспектив цифровой трансформации. В том числе - в контексте предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ) и Регионального подготовительного собрания для региона СНГ, которое состоится 21-22 апреля.

На 17, 24 29 марта намечены рабочие сессии GC-CIS. После этого она продолжит свою работу, внося вклад в организацию Молодежного саммита ВКРЭ-21, который планируется к проведению 6-7 ноября 2021 года.

В настоящее время, как сообщается, начато выдвижение кандидатур для участия в Молодежной группе GC-CIS. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, имеющие интересы, опыт и знания в сфере цифровых технологий и цифровой трансформации. Кандидаты должны обладать хорошими коммуникативными и аналитическими навыками, а также навыками письменной речи и умением работать в команде (в том числе онлайн), владеть английским языком на хорошем уровне.

Международный союз электросвязи (МСЭ - международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). В МСЭ входит 193 страны и более 700 членов по секторам и ассоциациям (научно-промышленных предприятий, государственных и частных операторов связи, радиовещательных компаний, региональных и международных организаций).


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URL: https://www.vb.kg/398410
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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