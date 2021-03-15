Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы снова представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Трехлетний охранник

Пристраивается крупный кобель. Это здоровый, привитый трехлетний пес. Перед вами хороший охранник: к своим добрый, прекрасно общается с детьми. Отдают животное только в частный дом. Привезут пса его будущему владельцу волонтеры фонда. Телефон для справок: 0(550)91-09-55.

Ладе нужен дом

Знакомьтесь с Ладой! Этой некрупной, здоровой, привитой и уже стерилизованной собачке нужен дом. Лада – очень хороший "звоночек": чужих людей в дом не пустит, а своих не обидит. А еще Лада отлично ладит с другими животными и детьми. Привезут эту милую собачку прямо к вам домой. Если она вам понравилась, звоните: 0(709)78-45-37.

Филя ждет

Ну, а этого смешного кобелька зовут Филя. Филя – здоровый, привитый и очень активный, жизнерадостный пес. Вам нужен в доме "звоночек", который вовремя предупредит о визите незваных гостей? Тогда это собачка вам подойдет. Привезут Филю по указанному будущим владельцем адресу. Набирайте: 0(709)78-45-37.

Однажды Белке уже повезло

Разрешите представить вам Белку! Фонд помощи животным и VB.KG ищут людей, который смогут стать добрыми хозяевами для такой красивой собачки. Нашей Белке однажды очень повезло. Животное попало под отстрел, но к счастью отделалось лишь несколькими ранами. Собачку вылечили, сделали необходимые прививки и стерилизовали. Теперь мы подыскиваем ей дом. Белка – собачка очень умная и спокойная, лаять просто так не станет. Надумаете познакомиться с ней, обращайтесь по следующему телефону: 0(709)78-45-37. Будущему хозяину Белку привезут.

Ласковая Лара

Единственная на сегодня представительница кошачьего семейства – Лара. В фонде "Добрые руки" очень рассчитывают на то, что среди вас найдется человек, готовый стать ответственным и любящим хозяином для этой молоденькой кошечки. Ларе сейчас примерно 7-8 месяцев. Она здорова, обработана от паразитов и стерилизована. Гулять и рожать котят Лара не будет. По характеру это чрезвычайно нежное и ласковое создание, спокойное, ненавязчивое. Кушает наша девочка мягкий и сухой корм для кошек, но не откажется и от мяска. Лоток Лара знает, но гораздо лучше ей будет, конечно же, в частном доме. Как вам наша кошечка? Приглянулась? Хотите, чтобы она переехала к вам? Готовы дать ей крышу над головой, любить и заботиться? В таком случае вам будут рады ответить по номеру: 0(559)51-10-48.

Выбирайте щеночков-звоночков!

"Добрые руки" и VB.KG просят вас обратить внимание на щеночков-девочек. Но фото малышки, которые будут отличными "звоночками". В настоящий момент пушистым девчонкам по 3-3,5 месяца. Собачки уже тявкают, охраняя свою территорию. Две малютки от мелкой собаки (их мамочка весит примерно 6-7 килограммов). Третий щеночек от собаки покрупнее, и сейчас уже сам весит около 5 килограммов, а вырастет в животное среднего размера. Все едят кашку с мясом, супы, сухой корм для щенков. Животные здоровые, обработанные от внешних и внутренних паразитов. Перед отъездом в новый дом их еще искупают. По достижении семи месяцев, девочек необходимо стерилизовать. Операцию оплатит фонд, вам нужно будет лишь привезти свою питомицу в ветклинику. Сейчас щеночки находятся в Пригородном. Если вам понравилась одна из наших милейших девочек, звоните. Телефон для потенциальных хозяев: 0(555)76-75-07.

Сироткам нужна ваша помощь

В добрые руки отдают пятимесячных щенят. Это мальчик и девочка, оставшиеся без мамы. Животные социально адаптированы: очень общительные, любят играть с детьми. Питаются самостоятельно. В еде непривередливы. Привезут щенков по указанному будущим владельцем адресу. Отдадут малышей только ответственному человеку! Если вы действительно готовы к тому, чтобы заботиться не только о себе, но и о маленьком пушистом существе, тогда набирайте: 0(555)73-80-99.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".