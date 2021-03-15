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В Иссык-Кульской области произошло землетрясение

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане, накануне, 14 марта, в 10:17 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре 4 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР.

Как отмечается, очаг подземных толчков располагался на территории Кыргызстана в Иссык-Кульской области в10 км к юго-востоку от села Туура-Суу, в 15 км к юго-востоку от Боконбаево, в 20 км к юго-западу от пгт. Каджы-Сай.

- В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Туура-Суу, Боконбаево, Темир-Канат – 3,5 балла, в Торт-Куль, Каджы-Саз, Каджы-Сай, Тон, Кёк-Сай, Эшперово, Тогуз-Булак –3балла, Конур-Олён, Ак-Сай, Тосор, Тамга - 2,5 балла, - говорится в информации ИС НАН КР.


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URL: https://www.vb.kg/398415
Теги:
землетрясение, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, сейсмология
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