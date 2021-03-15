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В Кыргызстане дипмиссии организовывают виртуальную IT-выставку

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- Виктория Гунгер
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С 15 по 19 марта дипломатические миссии Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Японии, Германии, Республики Корея и Европейского Союза в партнерстве с Министерством иностранных дел Кыргызстана и Парком высоких технологий проведут виртуальную международную выставку IT Expo "Connect.kg". Об этом сообщает Посольство США в КР.

Как отмечается, это будет первая виртуальная IT-выставка, которая продемонстрирует Кыргызскую Республику, как растущий IT-центр для международных стартапов и цифрового бизнеса, стремящихся выйти на рынок Центральной Азии. В виртуальной выставке примут участие более 40 местных и международных IT-компаний, представляющих такие секторы, как финтех, электронная коммерция, IT-аутсорсинг и решения для бизнес-процессов, IT-образование, цифровой маркетинг и другие развивающиеся IT-секторы.

- На открытии выставки 15 марта в 18:00 с приветственным словом выступят премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов, первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, посол США Дональд Лу, посол Великобритании Чарльз Эдмунд Гарретт и посол Японии Шигэки Маэда. В течение недели послы иностранных миссий будут принимать участие в выставке, где они обсудят коммерческие возможности и возможности развития, связанные с IT. Expo пригласит местных и международных участников посетить виртуальные выставки B2B, которые будут транслироваться в прямом эфире из Парка высоких технологий, АУЦА, Ololo House и УЦА, - говорится в информации.

Данное мероприятие финансируется со стороны проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по развитию предпринимательства и бизнес-среды при дополнительной поддержке UKAID через Пик Кыргызстан, Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, Американского университета в Центральной Азии, Университета Центральной Азии, Ololohaus, Американской Торговой палаты в Кыргызской Республике, Американо-кыргызского делового Совета, Делегацими немецкой экономики в Центральной Азии и 3B ICT Cluster.


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URL: https://www.vb.kg/398418
Теги:
США, информационные технологии, Кыргызстан
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