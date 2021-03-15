Точка в деле Доо. Кримавторитет Чынгыз Джумагулов осужден на пять лет

Криминальный авторитет Чынгыз Джумагулов осужден на пять лет лишения свободы. Решение было принято 11 марта. Верховный суд оставил в силе приговор предыдущей инстанции.

Чынгыз Джумагулов был осужден по статье "Хулиганство". Вместе с ним на скамье подсудимых находились Марсбек Тентиев и Ильяс Айдакеев. Оба приговорены к 13 годам лишения свободы.

Все трое были осуждены по делу о жестоком избиении двух мужчин. После избиения их привезли к воротам частной клиники "Камек" и бросили там. Оба посрадавших скончались от полученных травм.