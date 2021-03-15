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Россия поделится с Кыргызстаном опытом участия в PISA

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- Светлана Лаптева
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В ходе обсуждения плана по расширению сотрудничества между министерством образования и науки КР и министерством просвещения РФ было обсуждено взаимодействие в рамках подготовки к международному исследованию PISA.

Как сообщает пресс-служба Минобразования и науки Кыргызской Республики, заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова пояснила, что Кыргызстан разработал Дорожную карту по подготовке к исследованию PISA:

- Мы два раза участвовали в этом исследовании практически без подготовки, но не жалеем об этом участии. Потому что, только приняв участие, понимаешь содержание, формы и методы, которые нам нужно пересмотреть, каких компетенций, навыков нам не хватает. Сейчая разработана Дорожная карта, в сфере сотрудничества нам важен анализ этого документа", - сказала Надира Джусупбекова.

Сергей Станченко, директор Федерального института оценки качества образования" РФ рассказал об оценках качества, применяемых российской системой образования.

- Российская Федерация участвует сразу в ряде международных исследований. На самом деле РISA далеко не единственное среди них и отражает достаточно специфическую сторону содержания образования, связанную с умением применять полученные знания на практике. Помимо PISA есть PILDS и TIMSS, которые в большей степени проверяют фундаментальную подготовку.

Основа для взаимодействия очень большая, поскольку наша практика не исчерпывается только PISA, мы проводим еще PISA для школы. В последнее время в этом мероприятии участвуют целые субъекты Российской Федерации. У нас уже около 2000 щкол прошли эту процедуру, мы имеем громную статистику, аналитику. Мы собьираем данные с участвующих школ, видим практики, систему работы, можем сравнить школы, понять, что эффективно. Даже начали делать банк видеороликов с рассказами директоров школ о том, как они добились успеха. Мы сможем поделиться информацией в этом плане", - сказал Сергей Станченко.


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URL: https://www.vb.kg/398427
Теги:
образование, Россия, школа, Кыргызстан
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