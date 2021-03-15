Камчыбек Ташиев встретился с жителями села Самаркандек

Сегодня, 15 марта 2021 года, в селе Самаркандек Баткенской области состоялась встреча главы ГКНБ КР генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева с местным населением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы, насущных для жителей приграничных районов.

"Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев обратился ко всем собращимся, что все приграничные вопросы стоят на особом контроле государства и ведутся необходимые переговоры с соседними странами. Все спорные участки границы будут решаться исключительно мирным путем с соблюдением интересов государства.

Также Камчыбек Ташиев особо отметил жителям об уголовной ответственности за воспрепятствование законным действиям правоохранительных и других органов, направленных на пресечение контрабанды и другой преступной деятельности.

Встреча прошла в конструктивной обстановке".