Члены движения ХАМАС избрали женщин в руководство

Палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, впервые избрало женщин в руководство. Об этом говорится на официальном сайте движения.

ХАМАС опубликовало список новых членов политбюро в секторе Газа, он состоит из 20 человек. Среди них - Джамила Аль-Шанти и Фатима Шурраб. Аль-Шанти стала первой женщиной, избранной в политбюро. Шурраб назначили на должность главы "женской комиссии".

ХАМАС - исламистское движение, правящее в секторе Газа. США, Израиль, Канада, страны Евросоюза, Иордания и Египет считают организацию террористической. Россия не считает ХАМАС террористами, но осуждает некоторые действия боевиков.

В июне 2019-го сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) стала заметно чаще использовать боевиков-женщин на передовой. По информации Европола, женщины стали незаменимы для ИГ в тех районах, где идут боевые действия. Организация объявила участие в джихаде "моральным долгом" своих последовательниц, и те все чаще становятся исполнительницами терактов и с оружием в руках сражаются на поле боя.

Источник: lenta.ru