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США накрыла непогода. Только в одном штате зарегистрировано 14 торнадо

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- Виктория Гунгер
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Шторм в виде снега, града и проливного дождя обрушился на центральную часть США утром в воскресенье по местному времени, сообщает Interfax со ссылкой на телеканал ABC News.

Как отмечается, порывы ветра в субботу достигали 140 км/час в Техасе. Около 14 торнадо зарегистрированы на территории штата.

- Снежная буря накрыла юг Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма. Сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте. В некоторых штатах северо-востока США выпали рекордные максимумы снега - около 70 см осадков. Ожидается, что непогода продвинется на восток. Буря и град накроют Канзас и Миссисипи. На смену стихии придет новый шторм, который продвинется с западного побережья к восточному. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США, - говорится в информации.

Как уточняется, более 1600 рейсов в столице штата Колорадо Денвере были отменены в связи с непогодой. Атмосферный фронт, который принес в Колорадо метель, ранее вызвал торнадо в Техасе. Тогда аномальные морозы оставили миллионы домохозяйств Техаса без электричества и воды. Также сообщалось об авариях из-за непогоды и о том, что ветряные электростанции региона замерзли. Из-за сбоев в энергоснабжении в штате была ограничена добыча и переработка нефти.


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URL: https://www.vb.kg/398442
Теги:
США, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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