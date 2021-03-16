За два дня в Бишкеке раскрыто 65 преступлений и проступков

С 12 по 14 марта сотрудники столичной милиции провели оперативно-поисковые и профилактические мероприятия под условным наименованием "Бандит". За двое суток оперативниками криминальной милиции совместно с подразделениями патрульной службы милиции и бойцами спецназа раскрыли 65 преступлений и проступков.

По данным ГУВД Бишкека, по горячим следам раскрыто – 20 преступлений, убийств – 2, грабежей – 3, краж – 10, мошенничеств – 13, хулиганств – 5, вымогательств – 2, незаконный оборот оружия и боеприпасов – 1, хранение и употребление наркотических средств – 1, задержаны ранее находившиеся в розыске – 4, составлено протоколов за нарушение правил дорожного движения – 108, водворено на штрафстоянку транспортных средств – 17.

Помимо этого, были проверены по месту жительства ранее судимые лица, также обследованы подвальные и чердачные помещения в зданиях и сооружениях, площадки на стройках, возможные места посещения преступных элементов диско-клубы, сауны, частные гостиницы, увеселительные заведения, торговые центры и рынки.

Данные профилактические мероприятия будут продолжены, сотрудники городской милиции круглосуточно несут службу по обеспечению общественной безопасности горожан и гостей столицы.

ГУВД г.Бишкек напоминает, в случае возникновения или появления угрозы вашей безопасности, незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.