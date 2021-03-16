Погода
$ 84.69 - 84.89
€ 100.75 - 102.12

За два дня в Бишкеке раскрыто 65 преступлений и проступков

172  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 12 по 14 марта сотрудники столичной милиции провели оперативно-поисковые и профилактические мероприятия под условным наименованием "Бандит". За двое суток оперативниками криминальной милиции совместно с подразделениями патрульной службы милиции и бойцами спецназа раскрыли 65 преступлений и проступков.

По данным ГУВД Бишкека, по горячим следам раскрыто – 20 преступлений, убийств – 2, грабежей – 3, краж – 10, мошенничеств – 13, хулиганств – 5, вымогательств – 2, незаконный оборот оружия и боеприпасов – 1, хранение и употребление наркотических средств – 1, задержаны ранее находившиеся в розыске – 4, составлено протоколов за нарушение правил дорожного движения – 108, водворено на штрафстоянку транспортных средств – 17.

Помимо этого, были проверены по месту жительства ранее судимые лица, также обследованы подвальные и чердачные помещения в зданиях и сооружениях, площадки на стройках, возможные места посещения преступных элементов диско-клубы, сауны, частные гостиницы, увеселительные заведения, торговые центры и рынки.

Данные профилактические мероприятия будут продолжены, сотрудники городской милиции круглосуточно несут службу по обеспечению общественной безопасности горожан и гостей столицы.

ГУВД г.Бишкек напоминает, в случае возникновения или появления угрозы вашей безопасности, незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398445
Теги:
грабеж, убийство, преступление, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  