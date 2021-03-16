Погода
$ 84.69 - 84.89
€ 100.75 - 102.12

Кыргызстан и Россия реализуют программу Перекрестного года

181  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Одной из главных тем, рассмотренных собеседниками, стала реализация договоренностей о сотрудничестве в культурной сфере, достигнутых в ходе недавнего визита в РФ президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Речь шла, в том числе, о выполнении мероприятий, запланированных в рамках Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Таким годом, напомним, был провозглашен 2020-й, его торжественное открытие с участием большой кыргызской делегации состоялось 27 февраля того же года в Большом Кремлёвском дворце. Выступая на этом мероприятии, Владимир Путин заявил: "Россия нацелена на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией, и мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение российско-киргизского перекрёстного года". "Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект", - подчеркнул президент РФ.

Программа такого года, по его словам, включала более 200 мероприятий, проведение которых предусматривалось в обеих странах. Были запланированы, в том числе, конференции предпринимателей и бизнес-миссии, форумы ректоров вузов России и Кыргызстана, молодых лидеров двух стран, разнообразные семинары по линии научных, академических и студенческих кругов. Большое внимание уделялось дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества, речь шла о взаимных гастролях театров и музыкальных коллективов, художественных и фотовыставках, кинопоказах и так далее.

Однако обострение ситуации с коронавирусом, последующая пандемия помешали воплощению всех этих планов. И вот теперь обе страны возвращаются к ним, намереваясь реализовать многие из них в предстоящие месяцы. По информации посольства КР, в ходе встречи Гульнары-Клары Самат и Михаила Швыдкого обсуждался, в частности, вопрос организации концертных туров ведущих коллективов России в регионы Кыргызстана.

Церемония закрытия Перекрестного года намечается на осень 2021 года, с участием ведущих творческих коллективов, известных деятелей искусства обеих стран. В этой связи посол Кыргызстана обратилась с просьбой к российской стороне включить в заключительную концертную программу произведение выдающегося советского композитора Дмитрия Шостаковича, посвященное Кыргызстану, - "Увертюру на кыргызские и русские темы". Впервые она была исполнена Государственным академическим симфоническим оркестром СССР 10 октября 1963 года в Москве, в Большом зале Московской консерватории, на открытии смотра творчества московских композиторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398449
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  