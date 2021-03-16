Кыргызстан и Россия реализуют программу Перекрестного года

В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Одной из главных тем, рассмотренных собеседниками, стала реализация договоренностей о сотрудничестве в культурной сфере, достигнутых в ходе недавнего визита в РФ президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Речь шла, в том числе, о выполнении мероприятий, запланированных в рамках Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Таким годом, напомним, был провозглашен 2020-й, его торжественное открытие с участием большой кыргызской делегации состоялось 27 февраля того же года в Большом Кремлёвском дворце. Выступая на этом мероприятии, Владимир Путин заявил: "Россия нацелена на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией, и мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение российско-киргизского перекрёстного года". "Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект", - подчеркнул президент РФ.

Программа такого года, по его словам, включала более 200 мероприятий, проведение которых предусматривалось в обеих странах. Были запланированы, в том числе, конференции предпринимателей и бизнес-миссии, форумы ректоров вузов России и Кыргызстана, молодых лидеров двух стран, разнообразные семинары по линии научных, академических и студенческих кругов. Большое внимание уделялось дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества, речь шла о взаимных гастролях театров и музыкальных коллективов, художественных и фотовыставках, кинопоказах и так далее.

Однако обострение ситуации с коронавирусом, последующая пандемия помешали воплощению всех этих планов. И вот теперь обе страны возвращаются к ним, намереваясь реализовать многие из них в предстоящие месяцы. По информации посольства КР, в ходе встречи Гульнары-Клары Самат и Михаила Швыдкого обсуждался, в частности, вопрос организации концертных туров ведущих коллективов России в регионы Кыргызстана.

Церемония закрытия Перекрестного года намечается на осень 2021 года, с участием ведущих творческих коллективов, известных деятелей искусства обеих стран. В этой связи посол Кыргызстана обратилась с просьбой к российской стороне включить в заключительную концертную программу произведение выдающегося советского композитора Дмитрия Шостаковича, посвященное Кыргызстану, - "Увертюру на кыргызские и русские темы". Впервые она была исполнена Государственным академическим симфоническим оркестром СССР 10 октября 1963 года в Москве, в Большом зале Московской консерватории, на открытии смотра творчества московских композиторов.