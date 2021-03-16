В ЕАЭС сформирована карта индустриализации

Евразийской экономической комиссией на основании предложений стран-членов ЕАЭС сформирована карта индустриализации. Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, выступая на Международном экономическом форуме в Москве "СНГ – 30 лет".

Данный документ, по словам Мясниковича, включает в себя 185 крупных инвестиционных и значимых проектов сметной стоимостью более 300 млрд долларов в 21 подотрасли, более 550 технологических направлений, по которым в ЕАЭС имеется необходимость в импортозамещении. Это, как подчеркнуто, по своей сути интеграционные проекты.

В этой связи председатель Коллегии ЕЭК предложил подключить к такой работе и партнеров из числа стран-участниц СНГ. По его мнению, Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств необходимо уделять особое внимание новым механизмам максимально выгодного экономического взаимодействия двух объединений. В частности, в сферах цифровизации, использования транзитного потенциала, промышленной кооперации

"ЕАЭС и СНГ могут и должны стать регионом бесшовной транспортной связанности в Большой Евразии. Ключ к этому – слаженные усилия как на государственном, так и на коммерческом уровне по созданию современной транспортной и сопутствующей инфраструктуры, синхронизации национальных товаропроводящих сетей, применении передовых цифровых решений и унификации подходов к администрированию", – убежден Михаил Мясникович.

Он рассказал, как в ЕАЭС реализуется цифровая повестка. Идет подготовка обновленной целевой архитектуры интегрированной информационной системы, внедряются общие процессы, формируется экосистема цифровых транспортных коридоров. Также создана унифицированная система поиска "Работа без границ", ЕЭК недавно инициировала проработку вопроса о ее применении в государствах-участниках СНГ, не являющихся членами ЕАЭС, в качестве межгосударственного поискового ресурса в сфере трудоустройства и занятости. Михаил Мясникович предложил искать точки соприкосновения и по другим актуальным цифровым вопросам.

К числу важных направлений глава ЕЭК отнес и промышленную кооперацию. Отметив, что в странах ЕАЭС сегодня работает порядка 17 тысяч совместных предприятий, он подчеркнул: многие задачи в этой сфере ещё предстоит решить.

"Для того, чтобы торговать эффективно, нужно иметь то, чем торговать. Продукция должна быть надлежащего качества. В связи с этим следует уделить приоритетное внимание увеличению доли обрабатывающей промышленности, наращиванию производительности труда, мотивации роста инвестиций в основной капитал", – заявил Михаил Мясникович.