Ремонт дорог. Какие улицы в Бишкеке будут закрыты для проезда? (схема)

В Бишкеке с завтрашнего дня для проведения ремонтных работ будут перекрыты отрезки некоторых улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мы приступаем к капитальному строительству улиц. Первый участок – отрезок по ул. Шевченко от пр. Ж. Жолу до ул. Мичурина. В связи с ремонтными работами движение на данном участке ограничено, предварительно работы будут завершены летом этого года", - говорится в сообщении мэрии.

Завтра строительные работы начнутся на улицах:

• ул. Левоневского от ул. Л. Толстого до ул. Асаналиева;

• ул. Каховская от ул. Тимура Фрунзе до ул. Кривоносова;

На этих двух улицах сейчас идут подготовительные работы.

Отмечается, что уже начаты ремонтные работы на отрезке улицы Исакеева от ул. Ауэзова до ул. Ч.Валиханова, в связи с чем на данном участке движение ограничено.

Напомним, что в этом году МП "Бишкекасфальтсервис" проведет капремонт на 27 отрезках улиц, длиной 16,5 км.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.