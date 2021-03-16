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Ремонт дорог. Какие улицы в Бишкеке будут закрыты для проезда? (схема)

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке с завтрашнего дня для проведения ремонтных работ будут перекрыты отрезки некоторых улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мы приступаем к капитальному строительству улиц. Первый участок – отрезок по ул. Шевченко от пр. Ж. Жолу до ул. Мичурина. В связи с ремонтными работами движение на данном участке ограничено, предварительно работы будут завершены летом этого года", - говорится в сообщении мэрии. 

Завтра строительные работы начнутся на улицах:

• ул. Левоневского от ул. Л. Толстого до ул. Асаналиева;

• ул. Каховская от ул. Тимура Фрунзе до ул. Кривоносова;

На этих двух улицах сейчас идут подготовительные работы.

Отмечается, что уже начаты ремонтные работы на отрезке улицы Исакеева от ул. Ауэзова до ул. Ч.Валиханова, в связи с чем на данном участке движение ограничено.

Напомним, что в этом году МП "Бишкекасфальтсервис" проведет капремонт на 27 отрезках улиц, длиной 16,5 км. 

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.


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URL: https://www.vb.kg/398463
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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