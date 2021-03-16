Почему дорожает масло, яйца, мясо, картофель. И что делает Госантимонополия

Правительство КР поставило задачу - не допустить необоснованного повышения цен на основные продукты питания. Сейчас же высокая стоимость товаров обусловлена внешними факторами. Об этом на брифинге 16 марта заявил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков. При этом он признал, что факты спекуляции со стороны недобросовестных предпринимателей все же есть.

По словам Тайлакова, основное нарекание со стороны потребителей вызывает повышение цен на продукты питания. Согласно постановлению правительства за номером 242 определен перечень социально-значимых товаров. Их всего 25 позиций - это мука, масло, яйца, рис, картофель, мясная продукция и т.д.

"Со стороны антимонопольного органа в настоящее время проводится ряд мероприятий, т.е. проводится анализ. По результатам которого мы считаем, что в части повышения цен весомо влияние внешнего фактора. Идет мировая тенденция на данном рынке, тенденция в странах ЕАЭС, также влияет курс доллара, еще не исключаю, что есть некоторые недобросовестные предприниматели. Спекулянты, пользуясь случаем, тоже добавляют свою моржу. Конечно, сейчас на рынке продовольствия идет повышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на растительное масло, мясную продукцию, яйцо и остальные. Здесь, хотел отметить, что в основном оптово-отпускные цены повышаются в странах производителях", - сказал глава ведомства.

К примеру, по его данным, растительное масло поставляется с России и Казахстана. Общая годовая потребность страны в сахаре песке составляет 120 тыс тонн, из них 50 % покрывается за счет местного производителя, остальное завозится с России, Казахстана, Беларуссии и тд.

В связи с нынешним положением, Антимонопольному органу поручено: не допустить необоснованное повышение цен, исключить спекулятивный фактор, провести анализ и мониторинг. Чем, уверяет Кенешбай Тайлаков, ведомство и занимается.

Он напомнил и о проведении профильными ведомствами сельхозярмарок, где для потребителей были рекомендованы отпускные цены на продукты в пределах и ниже рыночных.

"Не исключаем, что там тоже есть перекупщики, которые добавляют свою маржу и перепродают. Например, на местную продукцию (мясная продукция - ред.) ставим 420 сомов, то там реализуют по 440-460 сомов. Есть недобросовестные предприниматели, они здесь тоже свою роль играют. Поэтому мы сейчас работаем, изучаем данный рынок. Основная задача - не допустить необоснованное повышение цен. А то, что есть повышение - это влияние внешнего фактора. По некоторым видам сельхоз продукции - влияет сезонный фактор. К примеру, картофель. Скоро появится новый урожай, тогда цена стабилизируется", - отметил директор агентства.

В заключении он напомнил и про встречу Минэкономики с Ассоциациями и крупными поставщиками, где было подписали соглашение о неповышении торговых надбавок до 5%.