Япония передала Кыргызстану очередную помощь на 134 тысячи 420 долларов

В Посольстве Японии состоялась церемония подписания грант-контрактов в рамках многолетней японской программы помощи Кыргызстану "Корни травы и человеческая безопасность"

Как сообщили VB.KG сотрудники диппредставительства, по этой программе в Кыргызстане реализовано уже 163 проекта на общую сумму 11 миллионов 42 тысячи 411 долларов!

Грантовая программа "Корни травы и человеческая безопасность" осуществляется в Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) "при приложении усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, неправительственных организаций".

На сей раз гранты выделены Правительством Японии по следующим проектам:

- Проект по улучшению условий обучения в Бишкекском медицинском колледже. В рамках данного проекта Бишкекский медицинский колледж будет оснащен современным медицинским оборудованием на общую сумму 62 тысячи 735 долларов;

- Проект по предоставлению мусоровоза для Тонского района Иссык-Кульской области. В айыл окмоту Тонского айылного аймака получит новый мусоровоз на 31 тысячу 985 долларов;

- Проект по улучшению системы водоснабжения и водоотведения города Чолпон-Ата. Теперь Чолпон-Атинское муниципальное предприятие "Водоканал" получит насосы и железобетонные ограждения на общую сумму 39 тысяч 700 долларов.

В церемонии подписания грант-контрактов участвовали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Маэда Сигэки, представители министерств и руководители соответствующих учреждений и организаций.

В своей приветственной речи статс-секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Калысбек Шадыханов выразил надежду, что предоставленное медицинское оборудование повысит качество образования в сфере медицины.

Руководитель аппарата полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области Рыспек Кыштобаев подчеркнул, что оказываемая грантовая помощь способствует улучшению экологии и созданию благоприятных условий для местных жителей.

Вице-мэр Чолпон-Аты Бердибек Иманбеков отметил, что в Чолпон-Ата в зимнее время проживают в среднем около 12 тысяч человек , а в летнее время численность населения резко возрастает за счет туристического потока и доходит до 200 тысяч человек. Это приводит к увеличению нагрузки на работу муниципального предприятия "Водоканал". Предоставляемая грантовая помощь Правительства Японии обеспечит бесперебойное снабжение население питьевой водой и улучшит услуги по водоотведению.

Руководители организаций-грантополучателей выразили благодарность народу и Правительству Японии "за неоценимый вклад в улучшение качества жизни в регионах, повышение качество образования". Эти руководители заверили, что предоставляемое оборудование "будет использовано по назначению и максимально эффективно во благо населения страны и выразили надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества в реализации совместных проектов".