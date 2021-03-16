Сотрудники СПЭНМ МВД провели рейд "Нелегал"

Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, совместно с сотрудниками региональных подразделений ОВД на территории Кыргызстана проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий под кодовым названием "Нелегал".

"В ходе указанных мероприятий территориальными подразделениями органов внутренних дел выявлено ряд нарушений:

- Выявлено 49 фактов организации незаконной миграции, которые зарегистрированы в ЕРПП по статье 122 (КоП КР) Кодекса Кыргызской Республики о проступках.

- Установлено 12 фактов нарушений правил привлечения и использования иностранной рабочей силы в КР, материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье 108 Кодекса КР о проступках.

- Выявлено 23 нарушения порядка регистрации иностранцев, факты зарегистрированы по ст. 292 Кодекса о нарушениях КР.

- Выявлено 6 нарушений осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Кыргызской Республики, указанные факты зарегистрированы по ст. 57-1 Кодекса о нарушениях КР.

По указанным фактам нарушений миграционного законодательства наложено штрафов на сумму 83 000 сомов. А также в ходе мероприятий выявлено 5 фактов незаконного пересечения государственной границы. Кроме этого при проведении оперативно-профилактических мероприятий органами внутренних дел выявлено целый ряд иных фактов преступлений, в том числе изготовление, распространение экстремистских материалов, по которым в качестве подозреваемых проходят несколько жителей регионов", говорится в сообщении МВД.