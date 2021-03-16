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Силовики задержали владельца ресторана La Maison

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан владелец ресторана La Maison Филипп Лаффорг. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

По данным СМИ, опубликованных со ссылкой на Наццентр по предупреждению пыток Филипп Лаффорг содержится в изоляторе временного содержания уже второй месяц.

По неподтвержденным данным, владельца ресторана подозревают в мошенничестве. Однако, официальную информацию по этому делу в правоохранительных органах не смогли предоставить. В ГУВД Бишкека заявили, что дело расследуют в МВД, а в пресс-службе МВД сообщили, что материалы переданы в ГУВД столицы. При этом, в ГУВД отметили, что нахождение подозреваемого в ИВС невозможно более 48 часов.

Тем временем, по данным правозащитников, это не единственный случай, когда подозреваемых содержат в ИВС дольше определенного законом срока.


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URL: https://www.vb.kg/398470
Теги:
ГУВД, задержание, Кыргызстан
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