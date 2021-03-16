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Ункур-Тоо и анклав Сох. Сложный вопрос приграничной дипломатии

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- Виктория Гунгер
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В последние дни серьезный общественный резонанс в Кыргызстане получила информация о предоставлении коридора для проезда узбекских граждан из анклава Сох на юге республики. И хотя вопрос о воздушном сообщении развеял часть недомолвок, они, надо признать, остались.

Сохский район изолирован от остальной территории Узбекистана территорией Кыргызстана (Баткенская область, между Баткенским и Кадамжайским районами). Является анклавом по отношению к КР, и эксклавом в отношении Узбекистана. Более того, Сохский район сам состоит из двух частей, разделённых кыргызской территорией: крошечный Северный Сох (Чон-Гара, Калача, Нижний Сох) и более крупный Южный Сох (Верхний Сох). Обе части занимают долину реки Сох, текущей в Узбекистан.

Анклавы соседних государств на территории Кыргызстана всегда были проблемной точкой для любой власти страны. Примечательно, что кыргызское село Чарбак и так находится в естественной изоляции – окруженное горами. Прямой дороги в центр оттуда нет. Единственная трасса, которая связывает Баткенскую область с Бишкеком, проходит через Сох. Жители выживают именно за счет Соха: закупают там продукты питания, берут питьевую воду, торгуют и получают медицинскую помощь. И это не говоря уже о выпасе скота, который часто становится причиной приграничных конфликтов. Поэтому, так необходимо решить наиболее острые социально-экономические проблемы населения, причем, как показывает ситуция, не только узбекского, но и кыргызского.

Но открывать коридор, если власти страны придут к такому решению, надо крайне продумано. Иначе, можно разделить территорию самого Кыргызстана и превратить в анклав Баткенскую область, считает экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

Как он отметил в беседе с VB.KG, "отрезать" огромную область страны ради 50-тысячного населения анклава достаточно спорное решение.

- Конечно, мы должны дать узбекам возможность видеть близких, но решаться эта проблема должна в совокупности. В 2001 году премьер-министр Курманбек Бакиев по прямому указанию Аскара Акаева подписал Меморандум Узбекистаном, что такой путь соседям будет дан. Но на следующий день это стало достоянием общественности, и документ был аннулирован. Поэтому, этот вопрос крайне деликатный, - подчеркнул Исках Масалиев.

Экс-депутат отметил, что при переговорах это коридор часто служит неким рычагом воздействия.

- Неясно, конечно, какой разговор был между президентами двух государств. Но я уверен, что РУз поднимал этот вопрос. Будучи депутатом Кадамжая, я не понаслышке знаю, что Узбекистан всегда просил дать дорогу до населенного пункта Сох. И рано или поздно этот вопрос надо решать. Однако здесь вопрос в том, в каком виде была преподнесена информация руководством страны, неудивительно, что это вызвало протест, - считает Масалиев.

По мнению экс-парламентария, предоставив свободный коридор узбекским гражданам, пограничники должны будут контролировать перемещение иностранцев по нашей территории. Например, что и какой груз они повезут из Соха, законен он или нет.

- Выход, скажем, опечатывать груз на территории Узбекистана, а затем отслеживать его доставку онлайн. Но к этому, возможно, мы когда-нибудь придем, как в Европе, к существованию совместных постов. Но сделать это будет возможно, когда мы отрегулируем основные участки границы. То есть, в двусторонних договоренностях дорога на Сох – последний вопрос, которые останется решить, когда решенными будут все остальные, - пояснил Исхак Масалиев.

А вот вопрос относительно принадлежности горы Ункур-Тоо Кыргызстану выглядит не совсем так, как пишут в социальных сетях отдельные пользователи. Несколько лет назад неожиданно выяснилось, что беглый президент КР Курманбек Бакиев передал ее в ведение РУз. Причем спустя 11 лет, когда в 2016 году на спорном участке произошел конфликт. Узбекистан тогда высадил своих милиционеров на территории ретранслятора телевышки Кыргызстана на несогласованном участке Ункур-Тоо и объявил территорию своей. В итоге документ с подписью Темира Сариева, где Ункур-Тоо признается территорией Узбекистана, получил огласку.

Как выяснилось, факт передачи произошел скрытно в августе 2006 года. Кыргызская сторона подписала протокол заседания, где Ункур-Тоо признавалась узбекской территорией. Этот же протокол потом лег в основу "Договора о кыргызско-узбекской государственной границе". В протоколе внеочередного Совместного заседания года Ункур-Тоо названа по-узбекски – горой "Унгартепа", а сама она значится "находящейся на территории Республики Узбекистан".

Однако последующая власть отказалась это признавать и вновь потребовала признать участок спорной территорией. По словам тогдашнего представителя правительства по приграничным вопросам Курбанбая Искандарова, участок остается несогласованным и решать вопрос его принадлежности будет межправительственная комиссия. При этом кыргызские власти настаивали на том, что данная территория Кыргызстана. И оперировали в своем заявлении определенной документацией. Поэтому, в этом контексте нынешнее заявление узбекской стороны об отказе от претензий все же имеет под собой определенные основания.

Вопрос границ и приграничного проживания граждан рядом с территорией сопредельного государства всегда будет оставаться стратегическим вопросом для страны. Тем более, что та же протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет около 1,5 тысячи километров. Большая часть из них согласована. Но анклавы и спорные участки в ближайшее время так и останутся болевой точкой властей Кыргызстана. Но приоритеты своей страны в этом контексте должны оставаться ключевыми.


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URL: https://www.vb.kg/398471
Теги:
граница, приграничные конфликты, Узбекистан, анклав, Кыргызстан
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