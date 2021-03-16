Худшие в истории. Партия Меркель провалилась на выборах

В минувшие дождливые выходные в Германии стартовала "репетиция" мегавыборов в бундестаг, назначенных на сентябрь. Начали с ландтагов - парламентов федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. Для правящей партии Ангелы Меркель это был стресс-тест. Результат - худший в истории регионов. О чем говорят предпочтения избирателей, разбиралось РИА Новости.

Привычная экзотика

Итоги выборов в двух землях не предвещают успеха правящему Христианско-демократическому союзу (ХДС). В Рейнланд-Пфальце отдали предпочтение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 36 процентов. В Баден-Вюртемберге победу одержали "Союз 90/Зеленые" - 32,6 процента. Впрочем, неожиданностью это не стало.

Местные ландтаги и раньше были весьма неординарными. Так, в Рейнланд-Пфальце большинство сохранила "светофорная коалиция", названная по цветам партий: красных (социал-демократов), желтых (либералов из Свободной демократической партии) и зеленых. В Баден-Вюртемберге новое правительство может сформировать правящая коалиция, единственная, где зеленые соседствуют с ХДС. Правда, и там, как говорят, теперь возможен "светофор" - в последнее время сотрудничество двух партий наталкивалось на разногласия.

ХДС потеряла часть избирателей в обеих землях. В Рейнланд-Пфальце христиане-демократы набрали 26 процентов голосов - на шесть меньше, чем четыре года назад. В Баден-Вюртемберге правящая партия также на втором месте с 23 процентами - на четыре меньше, чем в 2016-м.

Дождь - не единственное неудобство, сопровождавшее избирательный процесс. Многие голосовали по почте не только из-за плохой погоды. В стране все еще серьезная ситуация с коронавирусом, которая сказалась и на агитационной кампании. Вместо разговоров с прохожими, распространением листовок, раздачи сувениров, собраний и митингов - выступления по телевидению, газеты и соцсети. Вести виртуальную агитацию с размахом могли позволить себе не все. В общем, у тех, кто уже сидел в правительстве и имел трибуну в СМИ, шансов было больше.

Христианско-демократические аферы

Христианско-демократический союз в последнее время все чаще в центре скандалов. Один из последних - масочный. Однопартиец Ангелы Меркель в правительстве Николас Лёбель сложил полномочия после того, как стало известно, что его компания провернула коррупционную схему на поставках защитных масок для Минздрава и положила в карман 250 тысяч евро комиссии. В три с половиной раза больше получила контора зампреда фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Георга Нюссляйна. Он тоже подал в отставку.

При этом закон ФРГ не запрещает депутатам зарабатывать вне стен бундестага. Они должны отчитываться о сторонних доходах, но запрета на получение денег помимо жалованья нет. Вопрос в сомнительности использования административного ресурса.

Еще один удар по консерваторам нанесло разоблачение "азербайджанского лобби". Член фракции ХДС в бундестаге Марк Хауптман якобы брал деньги у Баку, а также у властей Вьетнама и Тайваня за размещение рекламы в газетах. Обвинения он отверг, но в отставку подал. Аксель Фишер, тоже член ХДС, предположительно, входил в "азербайджанское лобби" в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В связях с Баку немецкие СМИ уличили также их однопартийца Томаса Барайса - статс-секретаря Федерального министерства экономики. По информации медиа, он в обход установленных правил договаривался с немецкими компаниями о поставках аппаратов ИВЛ в Азербайджан. В ведомстве не стали отрицать факт обращения сотрудника в медицинскую компанию, но отвергли подозрения в том, что Барайс оказывал на нее давление.

Поправить репутацию партии руководство намерено введением норм, регламентирующих, как именно могут подрабатывать депутаты от фракций. Предлагают также вносить лоббистов в особый реестр, чтобы понимать, кто пытается влиять на депутатов.

Еще одна проблема ХДС - кто идет смену канцлеру Ангеле Меркель. В феврале объявила об отставке и отказе от выдвижения на должность председателя правительства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В течение года она руководила политическими битвами ХДС, ее часто критиковали. Роковую роль в ее карьере сыграли скандальные выборы в Тюрингии. Там за нерукопожатную и чуть ли не андеграундную "Альтернативу для Германии" вопреки позиции руководства проголосовали парламентарии от ХДС. Да и саму канцлерин уже давно упрекают в отходе от консерватизма: якобы из-за этого избиратели переметнулись к другим политическим силам.

В итоге в январе председателем Христианско-демократического союза стал Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии. Он слывет не самым консервативным членом ХДС, его считают приверженцем курса Меркель, хотя сама она с этим не согласна. Лашет, в частности, поддерживает антироссийские санкции, но выступает за диалог с Москвой.

Пост главы партии не означает, что у других кандидатов в канцлеры нет надежды. Согласно опросам, конкуренцию Лашету может составить премьер-министр Баварии Маркус Зёдер из входящего с ХДС в консервативный блок Христианско-социального союза.

Не все предрешено

И все же прошедшие выборы прежде всего интересны в контексте смены лидерства ХДС, полагает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. "Избирательная кампания в двух федеральных землях должна была показать эффективность или неэффективность христианских демократов под руководством Армина Лашета, - поясняет он. - Слабые результаты ХДС показывают: новому руководству есть над чем поработать".

Однако говорить о том, что судьба ХДС предрешена, пока рано. За пять месяцев многое может произойти. Рейтинги ХДС за последнее время демонстрировали как рост, так и падение, и нестабильная динамика может продолжаться вплоть до самого дня голосования, указывает эксперт. "Возможно, стоить ожидать изменений в "коронавирусной" политике, направленных на то, чтобы задобрить избирателя. Коррупционные скандалы, связанные с членами ХДС, - чувствительный удар, однако и другие партии периодически сталкиваются с подобными неприятностями".

Важным периодом для определения электоральной динамики в ФРГ станет лето и период отпусков. "Если к этому времени ХДС вместе с СДПГ вернут жизнь немцев в нормальное русло, то, вероятнее всего, христианские демократы отыграют падение рейтингов", - заключает Соколов.

В то же время падение популярности ХДС - тенденция, которая проявляется не только в регионах, но и в целом в стране, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Конечно, эпопея с лидером и перемена лиц в руководстве не укрепила доверие к партии. Негативно сказались и локдауны, и падение экономики на фоне коронавируса, и отчасти усталость от длительного руководства Меркель, - говорит он. - Избиратели, которые раньше были сторонниками традиционных народных партий - Социал-демократов и ХДС, все чаще обращают внимание на второй эшелон, в том числе зеленых и "АдГ". К первым больше тянутся на западе страны, ко вторым - на востоке".

Эксперт подчеркивает: земельные выборы - проба сил перед федеральными: "На них идут те же избиратели, и они показали, как хотят голосовать".

В то же время состав бундесрата, который формируется из представителей правительств земель, - тоже лакмусовая бумажка политических предпочтений. И чем больше представителей народных мнений, тем сложнее создать правящую коалицию. "Появляются немыслимые варианты: черно-зеленая, красно-зеленая. В ситуации такого "коалиционного кошмара" важен каждый голос, в том числе и бундесрата", - объясняет Камкин.

Конечно, у партии Меркель явные сложности: тающая на фоне скандалов популярность, не уходящий коронавирус и уходящая канцлерин. И все же есть время собраться с силами и подготовиться к сентябрьским выборам.

Софья Мельничук

РИА Новости