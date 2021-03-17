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В водоемах КР рыб осталось совсем мало, зато они приплыли на почтовые марки

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- Александр Тузов
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В четверг, 18 марта, Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики вводит в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post "Красная книга Кыргызстана (III). Рыбы".

Как отмечает Госкомитет информтехнологий и связи, отрицательное влияние на численность и разнообразие водной фауны Кыргызстана оказывают антропогенные факторы: загрязнение водоемов, ирригационная деятельность, браконьерский лов, внедрение чужеродных видов.

Результат: многие виды рыб Кыргызстана стали очень редкими и нуждаются в срочных мерах защиты и охраны.

Хотя Кыргызстан - преимущественно горная страна и не имеет выхода к морям, наша ихтиофауна еще недавно была богата и разнообразна. В озерах и реках страны насчитывается 107 видов и подвидов рыб, среди которых имеется много эндемиков и субэндемиков. Только в озере Иссык-Куль обитает одиннадцать эндемичных видов рыб.

На новых почтовых марках представлены следующие виды рыб, занесенные в Красную книгу Кыргызской Республики:

- Иссык-кульская маринка (Schizothorax issykkuli);

- Чуйская остролучка (Capoetobrama kuschakewitschi);

- Туркестанский сомик (Glyptosternon reticulatum);

- Щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus).

Номиналы этих почтовых марок, соответственно, 50, 75, 100 и 150 сомов.

Плюс на конверте первого дня изображен чаткальский подкаменщик (Cottus jaxartensis).

Госкомитет информтехнологий и связи выразил благодарность гидробиологу Марии Чернявской за консультативную помощь в подготовке этого выпуска почтовых марок.

К данной серии KEP выпускает также четыре почтовые карточки для изготовления четырех картмаксимумов.

Марки выпущены в малых листах по 5 штук в каждом листе + 1 купон. Марки выпущены также в виде комбинированного малого листа из 4 марок (одна серия). Тираж марок: по 6 500 штук, в том числе тираж комбинированного листа - 1 500 штук. Марки отпечатаны в типографии Nova Imprim (Кишинев, Молдова). Дизайнером выпуска стал известный молдавский художник-миниатюрист Владимир Мельник.

В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP Бишкека (729001), это на улице Усенбаева, 26, неподалеку от редакции "Вечернего Бишкека", обещают проводить специальное гашение на официальных конвертах первого дня.


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URL: https://www.vb.kg/398477
Теги:
ирригация, Красная книга, Молдова, рыбное хозяйство, связь, экология, браконьерство, информационные технологии, Иссык-Куль
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