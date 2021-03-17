Мэрия Бишкека наступают на те же грабли?

С 15 марта в столице начался очередной сезон капитального ремонта дорог. Судя по всему нынешние городские власти наступают на те же грабли, что и прежние.

Капитальный ремонт дорог - это, несомненно, целое событие, которого ждут не только автомобилисты, но и пешеходы, так как вместе с дорогами приводятся в порядок тротуары. Тем более что проект "Развитие улично–дорожной сети" осуществляется за счет китайского гранта. Во время второй его фазы, которая начинается 15 марта, будут приведены в порядок 60 отрезков улиц протяженностью 70 километров и построены либо отремонтированы 5 мостов.

Но речь не идет о банальной замене полотна. Многие улицы из списка будут существенно расширены, что позволит увеличить их пропускную способность. Отдельные отрезки подрядчикам из Поднебесной нужно будет создавать с нуля. Ну а вишенкой на торте станут пешеходные дорожки и ирригационная сеть.

В общем, с начала этой недели ограничено движение на 14 дорожных артериях:

Каркыра, от Гагарина до Ак–Ордо, в жилмассиве "Ак–Ордо";

Туголбай Ата, от Ибраимова до Орозбекова;

Айбийке, от Гагарина до железнодорожного переезда в "Ак–Ордо";

Ажыбек Баатыра, от Жунусалиева до проспекта Айтматова;

Жунусалиева, от Абдрахманова до Масалиева, в "Арча–Бешик";

Стадионная, от Абдрахманова до Магистральной, в "Ынтымак";

Кокчетавская, от Махатмы Ганди до Тоголока Молдо;

Ташкентская, от Турусбекова до Тоголока Молдо;

Новая от Ленской до жилмассива "Жеўиш";

Сухэ Батора, от Каралаева до 7 Апреля;

Койбагарова, от Жукеева–Пудовкина до Каралаева;

Фере, от Тоголока Молдо до Курманджан Датки;

Буденного, от проспекта Чуй до Жибек Жолу;

Огонбаева, от Ибраимова до Осмонкула.

Среди этих магистралей особую озабоченность у жителей столицы вызывает пробивка улицы Сухэ Батора через территорию Ботанического сада до улицы 7 Апреля. Общественники переживают, что будет срублено большое количество деревьев. Власти заверили, что ничего подобного не случится. Условия позволяют обойтись совсем малой кровью, поэтому, мол, опасения напрасны.

Но есть другой негативный момент. Во время реализации первой фазы указанного проекта за один раз перекрывалось примерно столько же или даже меньше магистралей. При этом мощностей, чтобы охватить сразу все перекрытые артерии, у подрядчиков не хватало. Поэтому ремонт велся на 5–6 одновременно, а остальные просто стояли закрытыми, создавая серьезные неудобства для горожан.

Доходило до абсурда: некоторые микрорайоны, например, Военный городок, были заблокированы сразу со всех сторон. Случись пожар, специальная техника просто не смогла бы подъехать к горящему дому. И в осадном положении жилмассив оставался не месяц или два, а полгода.

Но, судя по списку улиц, которые будут перекрыты, столичные власти, которые осуществляют руководство проектом, не сделали никаких выводов. Хотя нет ничего проще, чем сделать разом 4–5 дорог, потом перейти на следующие. И недовольных бишкекчан заметно поубавится.