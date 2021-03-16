В Бишкеке задержан член "Джамаат ат-Таухид Валь Джихад"

В марте 2021 года сотрудниками СПЭНМ МВД КР совместно с ГКНБ КР в Жалал-Абадской области произведен санкционированный обыск местожительства одного из членов международной террористической организации и религиозно-экстремистской организации "Джамаат ат-Таухид Валь Джихад" - У.Д. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, в доме были обнаружены рукописные тетради и диски религиозного содержания, присущее идеологии МТО и РЭО.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории города Бишкек был задержан гражданин У.Д. 1996 г.р., при личном досмотре которого был обнаружен блокнот с рукописными записями на тему совершения джихада против "неверных".

Следственной службой ОВД Базар-Коргонского района гражданин У.Д. был водворен ИВС в порядке статьи 98 УПК КР. По полученным оперативным данным гражданин У.Д. был завербован членами МТО и РЭО "Джамаат ат-Таухид Валь Джихад" во время пребывания в одной из стран СНГ и занимался распространением идеологии РЭО и МТО на территории Кыргызской Республики. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия".