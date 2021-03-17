"Аксыйские события стали в истории Кыргызстана символом защиты демократии"

"Уроки Аксыйских событий побуждают нас строить новое общество с высокими национальными ценностями". Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, направил обращение к кыргызстанцам в связи с Аксыйскими событиями 2002 года.

Приводим текст обращения главы государства:

"Аксыйские события вошли в историю как поворотный момент в демократическом развитии нашей страны. Мы не ошибемся, если назовем их историческим эпизодом, положившим начало общенациональной борьбы с несправедливостью, в последствии приведшей к мартовской и апрельской революциям, а также к народным волнениям в октябре прошлого года.

Аксыйцы, не побоявшиеся отдать свои жизни за свободу и справедливость, в этот день показали мужество кыргызского народа и встали на защиту чести нации.

В этот день мы чествуем героизм наших соотечественников, погибших и раненых в Аксыйской трагедии.

Аксыйские события стали в истории независимого Кыргызстана символом защиты демократии и укрепления государственности. Наш народ, издревле дороживший свободой, наглядно доказал, что не допустит несправедливого правления в нашей стране.

Я хорошо понимаю, что борьба за правду - дело чрезвычайно важное, но трудное.

Ваша отвага и непоколебимая воля никогда не будут забыты!

Мы отдаем дань памяти отдавшим свои жизни за справедливость и свободу Аксыйским героям: Эркиналы Четимбаеву, Кадыркулу Сапаралиеву, Медетбеку Бекмуратову, Сатымбаю Уркунбаеву, Советбеку Тагаеву и Элдияру Уметалиеву.

Мы помним Шералы Назаркулова, скончавшегося в Бишкеке во время акции голодовки в поддержку аксыйцев.

Выражаем также огромную благодарность героям, получившим ранения в Аксыйских событиях, и которые сейчас находятся рядом с нами! Их политическое наследие вдохновляют нас дорожить миром и согласием в стране, сохранять стабильность и единство в обществе.

Уроки Аксыйских событий побуждают нас строить новое общество с высокими национальными ценностями, проводить справедливую и беспристрастную политику, укреплять демократическое управление, которое будет служить интересам народа. Они также вдохновляют нас продолжать улучшать наше общество.

Да упокоятся души героев!"