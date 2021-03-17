Кримавторитету по кличке Алтуха суд смягчил меру пресечения

Криминальному авторитету по кличке Алтуха смягчили меру пресечения. Он отпущен под подписку о невыезде. Такое решение еще 4 марта принял Первомайский районный суд Бишкека, подтвердили VB.KG в пресс-службе суда.

Ранее в отношении Алтынбека Ибраимова действовал домашний арест.

Напомним, Алтынбек Ибраимов был задержан ГКНБ 13 января в ходе проводимой работы по противодействию деятельности организованных преступных группировок. По данным спецслужбы, активный член ОПГ по кличке Алтуха занимает одну из ключевых позиций в преступной иерархии.