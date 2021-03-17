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Артем Новиков: Концепция не должна стать очередной "бумажной волокитой"

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- Бакыт Басарбек
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Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков провел совещание по обсуждению проекта Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе детального обсуждения Артем Новиков отметил, что проект концепции нуждается в доработке, при этом особое внимание необходимо уделить практической применимости всех мероприятий указанных в ней.

"В концепции должны быть заложены масштабные национальные задачи, направленные на создание системы нравственных ориентиров, начиная с детского сада и на протяжении всей жизни человека. Все компоненты концепции должны содержать не только теоретические положения, но и практические рекомендации", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Он добавил, что Концепция не должна стать очередной "бумажной волокитой" , а на самом деле повлиять на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение человека к человеку.

По итогам обсуждения принято решение направить проект концепции на доработку, с учетом расширения его экспертной поддержки и потенциала, а также широкого общественного обсуждения.

Отметим, что согласно ранее подписанному Указу Президента Кыргызской Республики Правительству Кыргызской Республики было поручено разработать и внести на рассмотрение общественности проект Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности.


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URL: https://www.vb.kg/398497
Теги:
правительство, физкультура, Кыргызстан, Артем Новиков
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