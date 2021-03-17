Как не стать жертвой мошенников по банковским картам? Пояснение экспертов

Как не стать жертвой мошенников, если вы используете банковскую карту для покупок в интернете? В России эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества ответили на этот вопрос.

По данным эспертов, почти в трети случаев людей обирали из-за того, что они сами делились с третьими лицами реквизитами карт и кодами из СМС

"Только в 2020 году число краж у клиентов банков выросло на 70%. Банк России называл цифру в 6,5 млрд рублей, похищенных у пользователей банковских карт только за первые 9 месяцев прошлого года.

Почти в трети случаев (28%) людей обирали из-за того, что они сами делились с третьими лицами реквизитами карт и кодами из СМС. Соблюдение нескольких несложных правил поможет минимизировать вероятность того, что реквизиты вашей карты "угонят" и опустошат привязанный к ней счет.

• Первое и самое важное правило – заведите отдельную виртуальную карту для покупок в интернете. Не стоит использовать в интернете ту карту, на которую вы получаете зарплату. Держите на виртуальной карте ровно столько денег, сколько планируете потратить. На остальных картах отключите возможность онлайн-оплаты, если это позволяет ваш банк.

• Старайтесь не засвечивать в интернете реквизиты основной, зарплатной карты. Если вам необходимо что-то купить в интернете, воспользовавшись именно зарплатной картой, убирайте галочку с пункта "привязать карту" и каждый раз вводите ее номер вручную.

• Перед тем как ввести свои платежные данные в интернете, всегда проверяйте, настоящий это интернет-магазин или вы находитесь на фишинговом сайте. Проверьте написание домена, наличие сертификата безопасности (символ замочка). Для того чтобы не попасть на фишинговый сайт, как минимум не переходите на страницы магазинов из почтовых рассылок. Намного безопаснее запомнить адрес настоящего магазина и вводить его вручную.

• Не будет лишним установить лимит дневных трат с карты в настройках мобильного банка (мошенники, если и доберутся до карты, не смогут вывести крупную сумму сразу). Следите за тем, чтобы у вас были активны СМС- или пуш-уведомления: они позволяют максимально быстро узнать о мошеннических транзакциях, чтобы можно было оперативно заблокировать карту.

• Используйте проверенную антивирусную программу как на компьютере, так и на телефоне и регулярно обновляйте ее – в большинстве случаев она предупредит, если сайт был замечен в похищении данных.

• Не пересылайте в мессенджерах и тем более не выкладывайте в соцсетях свои платежные реквизиты. Если это все-таки необходимо сделать, заменяйте отдельные цифры словами или отправляйте разные части реквизитов разными каналами. Это затруднит работу автоматическим программам-парсерам, которые охотятся на такие данные. Удаляйте реквизиты и фото карты сразу после того, как они были получены другой стороной, не позволяйте им "плавать" в Cети.

• Никогда и никому не сообщайте код с оборота карты и одноразовые пароли из СМС, особенно если вам позвонили и представились сотрудниками банка. Также не следует устанавливать по просьбе других людей какие-либо приложения, якобы способствующие безопасности ваших финансов.

• Не рекомендуется заходить в мобильный банк через общественный Wi-Fi (только через мобильный интернет либо через домашний Wi-Fi).

• Не передавайте свой телефон посторонним – вы не знаете, что человек может сделать, случайно или намеренно

• Избегайте установки подозрительных приложений. Даже если вы загружаете приложение из официального магазина, внимательно читайте разрешения, которые оно запрашивает. Нередко банковские трояны притворяются обычными приложениями, но получают доступ на чтение СМС и показ поверх всех окон (вирус накладывает собственный, идентичный по виду интерфейс поверх настоящего, и ваши пароли и пин-коды уходят злоумышленнику)".