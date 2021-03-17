Как кыргызстанцы в РФ могут продлить действие паспортов? (адреса)

Граждане Кыргызстана, находящиеся в России, могут продлить действие паспортов, сроки действия которых истекают в период с 1 января 2020 года по 31 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.
"Посольства КР в РФ сообщает, что Посольство доводит до сведения граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, что распоряжением Правительства срок действия паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года (за исключением паспорта гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16-летнего возраста), сроки действия которых истекают в период с 1 января 2020 года по 31 августа 2021 года, временно продлены до 1 сентября 2021 года. В связи с этим граждане, у которых завершается срок действия паспортов в вышеуказанный период, могут обратиться в нижеследующие загранучреждения КР в РФ, для проставления отметок в общегражданские паспорта или получения справок к ID-card об их продлении", - сообщает посольство.
Адреса загранучреждений:
Вместе с тем, подача документов для оформления паспортов Кыргызской Республики будет осуществляться в прежнем режиме по предварительной записи.