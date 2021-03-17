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Как кыргызстанцы в РФ могут продлить действие паспортов? (адреса)

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- Екатерина Улитина
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Граждане Кыргызстана, находящиеся в России, могут продлить действие паспортов, сроки действия которых истекают в период с 1 января 2020 года по 31 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

"Посольства КР в РФ сообщает, что Посольство доводит до сведения граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, что распоряжением Правительства срок действия паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года (за исключением паспорта гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16-летнего возраста), сроки действия которых истекают в период с 1 января 2020 года по 31 августа 2021 года, временно продлены до 1 сентября 2021 года. В связи с этим граждане, у которых завершается срок действия паспортов в вышеуказанный период, могут обратиться в нижеследующие загранучреждения КР в РФ, для проставления отметок в общегражданские паспорта или получения справок к ID-card об их продлении", - сообщает посольство.

Адреса загранучреждений:

  1. Посольство КР в Москве: ул.Большая Ордынка, 64 (станции метро Добрынинская, Полянка, Третьяковская);
  2. Генеральное консульство КР в Екатеринбурге: ул. Щорса 54а, офис 5;
  3. Генеральное консульство КР в Новосибирске: ул. Крылова 64/1;
  4. Канцелярия (отделение) Посольства во Владивостоке: ул. Алеутская, 15 "В" офис 402; Канцелярия (отделение) Посольства в Иркутске: ул. Декабрьских Событий 107А;
  5. Канцелярия (отделение) Посольства в Красноярске: проспект Мира, 132;
  6. Канцелярия (отделение) Посольства в Санкт-Петербурге: ул. Чехова, д. 14б лит. А пом. 2Н;
  7. Канцелярия (отделение) Посольства в Сургуте: Югорский тракт, д. 1;
  8. Канцелярия (отделение) Посольства в Южно-Сахалинске: проспект Мира, д.2б/5 (2-й этаж);
  9. Канцелярия (отделение) Посольства в Якутске: проспект Ленина 58.

Вместе с тем, подача документов для оформления паспортов Кыргызской Республики будет осуществляться в прежнем режиме по предварительной записи.


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URL: https://www.vb.kg/398505
Теги:
паспорт, посольство, Россия, Кыргызстан
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