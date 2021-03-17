Кыргызстанца в Забайкалье обвинили в незаконном пересечении границы

Заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина Кыргызстана. Он обвиняется в двойном незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

Как отметили в региональной прокуратуре, этот мужчина в июле 2018-го и сентябре 2019 года, зная о том, что до 2022 года у него отсутствует разрешение на въезд в РФ за ранее совершавшиеся нарушения миграционного законодательства, получил на родине новый паспорт с измененными данными. После чего дважды осуществил незаконное пересечение госграницы, въезжая на территории Алтайского края и Омской области.

Незаконное пребывание кыргызстанца в России было в конце концов выявлено ее правоохранительными органами. Уголовное дело в отношении обвиняемого было возбуждено по ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Пересечение Государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ").

Расследование этого дела осуществлялось органом дознания регионального пограничного управления ФСБ России. И теперь дело направлено для рассмотрения по существу в Исилькульский городской суд Омской области. Согласно данной статье, кыргызстанцу грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.