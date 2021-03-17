Зятем Садыра Жапарова может стать эстрадный певец

Эстрадный певец Сагын Эргешов заявил, что готов стать зятем президента КР Садыра Жапарова. Об этом он сказал в интервью телеканалу SUPERTV.

По словам артиста, у него хорошие отношения с племянницей главы государства Лазат Нуркожоевой.

- Так как Лазат стала мисс Кыргызстана, то я пригласил ее сняться в моем клипе, и она согласилась. Позже люди стали писать мне, что я, мол, стремлюсь стать зятем президента. Но такой цели не стояло, просто типаж Лазат подходил к нашему клипу. Сейчас у меня с ней хорошие отношения. Лазат хорошая девушка. Если судьбе будет угодно, то я готов стать зятем нашего аже, - сказал он.

Напомним, ранее племянница президента КР Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан - 2020". Теперь она представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".