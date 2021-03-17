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"Адекватная реакция на критику. Только так можно снизить накал в обществе"

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- Виктория Гунгер
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Чтобы снизить наметившийся накал в обществе, властям необходимо моментально и адекватно реагировать на критические замечания граждан и экспертов. Соблюдение принципа обратной связи – залог эффективной работы. Об этом сообщил в рамках онлайн конференции "Власть и общество: вопросы повышения уровня взаимодействия и доверия" экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

Он выразил надежду, что страна придет к качественной коммуникации между властью и народом.

- Решить проблему слабого взаимодействия власти и общества может развитие системы обратной связи. При таком подходе любой госорган должен будет тщательно перепроверять информацию и своевременно знакомить с ней население. Также граждане получат возможность высказывать свои предложения чиновникам или депутатам в режиме "онлайн", - отметил Исхак Масалиев.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/398515
Теги:
население, парламент, правительство, Кыргызстан, власть, Садыр Жапаров
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