"Адекватная реакция на критику. Только так можно снизить накал в обществе"

Чтобы снизить наметившийся накал в обществе, властям необходимо моментально и адекватно реагировать на критические замечания граждан и экспертов. Соблюдение принципа обратной связи – залог эффективной работы. Об этом сообщил в рамках онлайн конференции "Власть и общество: вопросы повышения уровня взаимодействия и доверия" экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

Он выразил надежду, что страна придет к качественной коммуникации между властью и народом.

- Решить проблему слабого взаимодействия власти и общества может развитие системы обратной связи. При таком подходе любой госорган должен будет тщательно перепроверять информацию и своевременно знакомить с ней население. Также граждане получат возможность высказывать свои предложения чиновникам или депутатам в режиме "онлайн", - отметил Исхак Масалиев.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".