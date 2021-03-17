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Выпускников детских домов с лучшими результатами направят на учебу за рубеж

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- Оксана Гут
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Необходимо обеспечить обязательное поступление выпускников детских домов в высшие учебные заведения и средние профессиональные учебные заведения Кыргызской Республики. Об этом первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков сказал в ходе совещания по обсуждению вопросов обеспечения выпускников детских домов образованием, трудоустройством, жильем и дальнейшей интеграцией.

"У нас принято много программ на законодательном уровне, на уровне правительства относительно обеспечения выпускников детских домов жильем со стороны государства. Вместе с тем, на сегодняшний день нет гарантированных механизмов обучения выпускников детских домов в высших учебных заведениях, нет гарантированного дальнейшего трудоустройства. При этом мы говорим, что у нас дефицит кадров по ряду специальностей в энергетике, ветеринарии, образовании. После выпуска детей из учреждений профильными службами не ведется соответствующая работа по их дальнейшей судьбе и трудоустройству", - сказал Артем Новиков.

Как было отмечено, выпускники социальных учреждений испытывают трудности при постановке на учет по месту жительства, при получении паспорта, низкое качество школьного образования не позволяет поступить в вузы, при этом имеются проблемы с отсутствием жилья.

"Потом мы удивляемся, когда видим заголовки новостей о вовлечении их в проституцию или криминал. Что им делать, если государство не обеспечивает им возможность для самореализации в жизни?", - вопросил Новиков.

Первый вице-премьер-министр поручил Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и социального развития в апреле текущего года проработать вопросы по надлежащей подготовке абитуриентов из детдомов к поступлению в вузы. Не менее 100 грантовых мест в вузах с предоставлением общежития должны быть обеспечены уже в июле текущего года. Колледжи и профтехучилища должны проработать с предприятиями вопросы последующего трудоустройства своих выпускников детей-сирот по их специальностям.

"Выпускники детских домов с лучшими результатами будут направляться на обучение в зарубежные вузы с последующим гарантированным трудоустройством в Кыргызской Республике в рамках имеющихся квот. Мы должны восстановить систему распределения кадров, на первом этапе хотя бы для выпускников детских домов", - заключил Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/398527
Теги:
образование, правительство, сироты, Кыргызстан, Артем Новиков
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