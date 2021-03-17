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"Я в шоке!": Манижа пожаловалась на травлю после отбора на "Евровидение"

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8 марта, когда Манижа путем зрительского голосования победила в национальном отборе на "Евровидение", разделило ее жизнь на до и после. Если раньше певицу из Инстаграма знала разве что узкая аудитория, теперь она у всех на устах. И порой комплименты, которыми Манижу щедро одаривают знаменитости - Чулпан Хаматова, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие, тонут в возмущенном реве толпы: мол, кого и зачем мы отправляем на конкурс - неужели в России не нашлось более русских артистов?

О трудностях, с которыми столкнулась после славы и задолго до нее, певица рассказала в интервью Собчак в программе Док-ток.

"В Москве, после переезда из Таджикистана меня определили в детский садик. Но я не умела говорить по-русски. Одно из самых первых слов, которое я узнала, было "черно*опая". Его я и принесла маме домой. И она на следующий день пришла в садик, поговорила с воспитательницей, с девочкой, которая меня обзывала... Без войны, без криков ей удалось донести, то так говорить нельзя. Мы с этой девочкой стали друзьями, а мама добилась, чтобы эта воспитательница ушла из нашей группы - ее перевели в другую.

До прошлой недели мне казалось, что в моей жизни был хейт. Но совсем не в том количестве, которое я узнала на прошлой неделе и которое до сих пор огребаю. Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого. Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чем думаю. Давайте я не буду вас обманывать и говорить, что я не обращаю внимания на хейт, что это нормальная часть моей жизни. Это не нормально. Я в шоке! Да, это часть нашей профессии, но не надо забывать, что мы люди. Во многом меня ранят эти вещи, я не могу просто взять и закрыть на это глаза", - сказала она.

Источник: kp.ru


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URL: https://www.vb.kg/398528
Теги:
Россия, Таджикистан, артисты эстрады
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