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В России оптовая цена на сахар повысилась на 78 процентов

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- Виктория Гунгер
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Компания "Русагро", являющаяся третьим в России крупнейшим поставщиком сахара, в конце 2020 года установила оптовые цены на 78% выше, чем в четвертом квартале 2019-го, говорится в пресс-релизе компании, сообщают Российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании "Русагро".

Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19, следует из отчета. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году площади посева сахарной свеклы сократились на 19%, а урожайность из-за погодных условий упала на 25%. Это отразится на сезоне 2020/2021 (длится с августа по июль): согласно прогнозу, объем производства сахара сократится на треть до 5,2 миллиона тонн (в прошлом сезоне – 7,9 миллиона тонн).

Если в 2019 году стоимость 1 кг составляла 21,9 рубля, то под конец прошлого года она выросла до 39,2 рубля за 1 кг. Средние темпы роста цен на сахар в 2020 году достигли 7% (29,5 рубля за 1 кг).

Несмотря на значительное увеличение стоимости базового продукта, выручка сахарного бизнеса "Русагро", в состав которой входят "Русский сахар", "Чайкофский", Mon Cafe и "Брауни", в четвертом квартале сократилась на 12% и составила 7 миллиардов рублей. По итогам года она упала на 10% до 28,1 миллиарда рублей.

Падение прибыли в "Русагро" объяснили сокращением продаж в натуральном выражении: в четвертом квартале 2020-го было продано 142 тысячи тонн сахара, что на 52% меньше, чем за тот же период 2019-го. За весь 2020 год продажи упали на 21% – до 812 тысяч тонн.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на рост цен на основные продукты потребления, в том числе и на сахар.

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, – а вы мне сказки рассказываете здесь", – сказал президент на заседании.

Критика президента Владимира Путина спровоцировала принятие ряда постановлений для стабилизации цен на продукты питания. В рамках этих мер Минсельхоз, Минпромторг и ФАС РФ заключат соглашения с производителями и торговыми сетями, целью которых будет понижение цен на востребованные товары, включая сахар и подсолнечное масло.


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URL: https://www.vb.kg/398529
Теги:
продовольствие, Россия, цены, Кыргызстан
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