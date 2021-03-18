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В Бишкеке дорогу отремонтировали, но риск для пешеходов остается

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- Сергей Швец
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Столичные власти еще в прошлом году провели капитальный ремонт отрезка улицы Ибраимова, от проспекта Жибек Жолу до Куренкеева. Однако тротуара здесь до сих пор нет, и неизвестно, будет ли. Пешеходы, включая школьников, вынуждены ходить по проезжей части, рискуя оказаться под колесами.

Вообще нижний отрезок этой магистрали, считающейся одной из центральных, как пасынок у злой мачехи. Со времен обретения страной независимости он пребывал в ужасном состоянии. На то, чтобы собраться силами и отремонтировать улицу Ибраимова до конца, а точнее, до БЧК, столичным властям потребовалось лет 10. Именно столько времени местные жители пишут письма во все инстанции с просьбой решить наконец этот вопрос. Но новый асфальт проложили лишь до Куренкеева. А ниже все те же буераки.

Однако и эту работу сделали не так, как должны были. Поэтому отремонтированная дорога теперь представляет смертельную опасность для пешеходов.

- Пока этот отрезок улицы Ибраимова был в ямах и ухабах, поток машин здесь был минимальный, - рассказывают местные жители. - Это была дорога, так сказать, местного значения. По ней ездили сами жильцы. Остальные автомобилисты без особой надобности старались сюда не соваться: жаль было машины. А пешеходы вынуждены были обходить громадные лужи, но зато чувствовали себя в безопасности.

Теперь на этом участке носятся авто. Ремонт позволил значительно разгрузить проспект Жибек Жолу и улицу Абдрахманова. Но пешеходы обновке не рады.

- А все потому, что вдоль этого участка Ибраимова нет тротуаров. Причем их даже не планировали. Хотя с восточной стороны можно проложить пешеходную дорожку. Пока дети сидели на карантине, было не так тревожно за них. Но теперь они ходят по проезжей части дороги. О чем думали чиновники, когда разрабатывали проект, непонятно. Капитальный ремонт должен быть комплексным - если делаете дорогу, то приводите в порядок и сопутствующую инфраструктуру, - негодуют горожане.

Люди не преувеличивают. Поток машин на нижнем отрезке Ибраимова действительно большой. И пока не случилось трагедии, мэрии нужно срочно решать вопрос с тротуаром.

Но только не так, как это было сделано в случае с пешеходной дорожкой на улице Каралаева вдоль микрорайона № 5. Ремонт здесь длился полгода. Строители прошлой весной расковыряли старое покрытие и уехали на другой объект, вынудив пешеходов ходить по колдобинам. Потом черепашьими темпами монтировали бордюры и укатывали грунтовую основу. А уже перед самыми холодами и снегопадами соизволили уложить новый асфальт.

Низкое качество покрытия видно даже не специалистам. В некоторых местах он начал крошиться сразу же после укладки. Хотя денег было потрачено как на нормальный ремонт, а сделали откровенную халтуру...


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URL: https://www.vb.kg/398534
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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