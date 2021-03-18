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Почему в Бишкеке только на одной ярмарке обещанные цены?

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- Вячеслав Аникин
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На прошлой неделе правительство объявило о жестком регулировании цен на ярмарках сельхозпродукции в Бишкеке. Но далеко не все торговцы поспешили выполнять приказы властей. Корреспондент "Вечернего Бишкека" попытался выяснить - почему.

Сначала мы побывали на ярмарке Первомайского района, которая работает по выходным дням на пересечении улиц Киевская и Токтогула. Реализаторы сельхозпродукции здесь действительно не взвинчивали цены, прислушались к рекомендациям правительства. Так, продавец мяса - фермер из Жайылского района Нуржан Агынов продавал свежую говядину по 400 сомов. За его продукцией сразу выстроилась очередь. "А зачем мне цены поднимать? - признался животновод, - перекупщиков здесь, слава богу, нет, это им я вынужден продавать мясо по 350 сомов. Четыреста сомов за килограмм меня вполне устраивает".

Фермер из Сокулукского района Нурболот Кудашев продавал кур по 200 сомов. Недорого! Животновод сказал, что эта цена для него вполне подходящая, да и о людях, по его словам, забывать не стоит.

Руководитель подсобного хозяйства из Ысык–Атинского района Кыялбек Кудайбергенов продавал большие яйца по 85 сомов, а мелкие - по 75. Горожане уже и забыли о таких ценах, поэтому с радостью приобретали у него диетическую продукцию. А фермер из Кочкорского района Табалды Туралиев привез картошку и продавал ее по 24 сома за килограмм.

А вот на других бишкекских ярмарках сельхозпродукция реализовывалась по обычным рыночным ценам.

В итоге сложилась не очень благоприятная картина. Почему только на одной ярмарке, которая действует на территории Первомайского района, продукты продавались по обещанным правительством ценам? Впрочем, позже стало известно: там еще утром побывал премьер–министр Улукбек Марипов, вот чиновники и уговорили сельчан устроить показуху.

Цена на говядину, согласно правительственному циркуляру, не должна была превышать 390–405 сомов, стоимость конины допускалась в пределах 380–390 сомов, баранины 400–405 сомов, курятины - 200–210 сомов.

Правительство решило также установить предельные цены: на растительное масло 120–125 сомов, на яйца - 85–88 сомов, на сахар - 50–60 сомов. Стоимость картофеля не должна была превышать 22–25 сомов, репчатого лука 15–16 сомов. На 10–15 процентов дешевле должно было быть молоко и молочные изделия.


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URL: https://www.vb.kg/398535
Теги:
цены, ярмарка, Бишкек
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Комментарии
Том
18.03.2021, 10:08

Одни перекупщики, особенно на ярмарке в 12 микро. Цены на мясо заоблачные, да и качество оставляет желать лучшего.

Надо бы выдавать им фермерские талоны в виде бейджиков и нужен какой то контроль.

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