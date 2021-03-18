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Раскрыт способ ускорить работу любого Android-смартфона

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Зная скрытые возможности Android, можно ускорить работу любого смартфона. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Специалисты издания заметили, что доступ к скрытым настройкам операционной системы от Google позволяет оптимизировать любой телефон. Чтобы открыть их, нужно активировать режим разработчика, который присутствует на любом аппарате. Для этого в настройках в пункте "Сведения о телефоне" необходимо найти раздел "Сведения о ПО" и семь раз подряд нажать на информационное сообщение "Номер сборки". После этих действий пользователю откроется режим разработчика.

В первую очередь, ускорить смартфон можно, изменив настройки графического ускорителя. В меню параметра "Аппаратное ускорение отрисовки" нужно поставить галочку напротив пункта "Запустить обработку графическим процессором". Недостатком данного способа является повышение расхода оперативной памяти. Если активировать пункт "Отключение аппаратного наложения", то в играх и прочих приложениях снизится рябь, а отображение картинки будет более плавным.

В параметре "Отрисовка" в меню разработчика авторы советуют установить значение 0,5 x в пунктах "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации". В результате проделанных действий время перехода между окнами снизится. "Вы сразу сможете ощутить разницу в скорости открытия приложений на вашем смартфоне", - заметили журналисты.

Авторы подытожили, что для наилучшего ускорения работы смартфона следует учитывать объем оперативной памяти и емкость аккумулятора. Это важно, чтобы соблюсти баланс между производительностью и автономностью устройства.

Летом 2020 года эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко назвал замедляющие работу смартфонов приложения. В первую очередь, к ним относятся "тяжелые" программы, например, Facebook и YouTube. Вместо них специалист рекомендовал пользоваться облегченными версиями приложений или заходить на сервисы через сайт.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398536
Теги:
смартфоны
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