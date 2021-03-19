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На улице Профсоюзной срочно нужны светофоры

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- Сергей Швец
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Столичные автолюбители просят власти установить светофоры на двух аварийных перекрестках с интенсивным движением. Мэрия о проблеме знает, но принимать меры не спешит.

- Когда улицу Профсоюзную только ремонтировали, уже тогда многие автомобилисты прогнозировали здесь большой поток транспорта, - позвонил в редакцию водитель-профессионал Суюнбек Джамгырчиев. – Так и случилась. Как минимум половина потока с проспекта Дэн Сяопина перебралась сюда. Однако власти как обычно не до конца продумали проект, и столица получила несколько аварийных перекрестков в добавок к имеющимся.

Мужчина, в частности, имеет в виду пересечения улицы Профсоюзной с Патриса Лумумбы, Кайназаровой и Месароша. На первом перекрестке электронный регулировщик появился через несколько месяцев после открытия магистрали для проезда. Но перед этим там успело произойти довольно большое количество ДТП. Причем серьезных.

- А вот на Кайназаровой и Месароша "трехглазых" нет до сих пор, хотя машины колесят по дороге уже несколько лет. И повернуть на этих пересечениях, либо выполнить разворот, в часы-пик очень затруднительно. Нередко подобные маневры заканчиваются авариями. Я езжу здесь постоянно и уже со счета сбился, сколько на моих глазах случилось столкновений. Зато ежедневно работает радар, который в народе называется "треногой" и фиксирует штрафы, - недоволен водитель.

Наша корреспондентская группа побывала на указанных участках Профсоюзной и убедилась, что проблема ничуть не преувеличена. Даже в момент нашего приезда, а это было обеденное время, когда поток не очень плотный, машинам было довольно затруднительно повернуть или развернутся.

В мэрии сообщили, что вопрос установки светофорных объектов будет решаться по мере поступления денежных средств. Вот только когда этой произойдет, чиновники не уточнили.

Кстати: Жители микрорайона № 6 пожаловались, что автомобилисты паркуются прямо на тротуаре вдоль Старой дороги, со стороны их жилого массива. Причем делают это не только чужие, но и свои.

- Тротуар здесь очень широкий, - рассказали горожане. – Если бы этим паркунам разрешили, они бы и две машины втиснули. Стоят и днем, и ночью. Сколько раз наблюдали, как мимо проезжают патрульные машины, но никакой реакции с их стороны нет. Ну и зачем нам такая милиция?

Выезд на место подтвердил слова людей. На камеру попались три нарушителя. И это просто случайно выбранное время. А если подежурить здесь пару часов, то таких умников наберется с десяток.


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URL: https://www.vb.kg/398537
Теги:
дороги, светофоры, безопасность
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