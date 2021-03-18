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В Кыргызстане дети с сахарным диабетом смогут обучаться в обычных школах

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- Оксана Гут
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В школах Кыргызстана планируется открыть медицинские кабинеты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

При разработке Концепции и Программы развития инклюзивного образования отдельно рассматривался вопрос о доступе к образованию отдельных категорий лиц, имеющих различные заболевания, которые в настоящее время не могут посещать общеобразовательную организацию из-за отсутствия условий, необходимых для приема лекарств или получения инъекции.

Например, дети с сахарным диабетом могут обучаться в школе, если будет обученный персонал и место для получения инъекции или его самостоятельного введения. Дети с нечастыми приступами эпилепсии могут учиться в обычном классе, если в школе будет медицинский работник. То есть открытие медицинских кабинетов и введение в штат школы медицинской сестры позволит значительно увеличить доступ к образованию детей с различными заболеваниями.

"Планируется, что в 2022-2023 учебные годы в каждой школе будут открыты и оснащены медицинские кабинеты и введена ставка медицинской сестры (от 0,25 до 1 ставки), при этом на оснащение медицинских кабинетов необходимо дополнительное финансирование в объеме 386,7 млн. сомов" - говорится в сообщении.

Заработная плата медицинских работников в открытых медицинских кабинетах общеобразовательных организаций, по данным ведомства, составит 232,1 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/398539
Теги:
дети, образование, школа, Кыргызстан, медицина, Министерство образования
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