Мальчика в новостройке близ Бишкека убил его 16-летний брат

Служебная собака по горячим следам раскрыла убийство 12-летнего мальчика в новостройке "Мурас-Ордо". Оперативниками столичной криминальной милиции задержан подозреваемый в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

17 марта примерно в 12:40 часов в УВД Первомайского района через службу "102" ГУВД г. Бишкек поступил вызов о том, что в жилмассиве "Мурас-Ордо" в частном доме обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика с ножевым ранением в области шеи и с проникающим ранением правой брюшной полости.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района и руководство ГУВД г. Бишкек и МВД Кыргызской Республики, где по приезде было установлено, что погибшим несовершеннолетним оказался А.М. 2008 года рождения, который со слов родственников болел эпилепсией, поэтому за ним на постоянной основе требуется присутствие людей для оказания помощи в случае приступа. В этот день утром родители выехали на работу и дома остался старший сын А.С. 2004 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 130 ч.1 УК Кыргызской Республики, назначены необходимые судмедэкспертизы.

При осмотре места совершения преступления были изъяты: подушка, плед и одеяло с пятнами красно-бурого цвета, кухонные ножи, кошелек женский, спортивные штаны, пять тампонов с пятнами красно-бурого цвета и отрезки отпечатков пальцев рук.

Опрос свидетелей показал, что примерно в 11:00 часов первым обнаружила труп несовершеннолетнего его мама, которая вернулась с работы и вызвала милицию, а присматривавшего старшего брата А.С. не было дома.

Для установления полной картины произошедшего сотрудниками милиции была осуществлена проческа местности и опрос соседей. Также была задействована служебно-розыскная собака кинологического центра МВД, с помощью которой оперативниками криминальной милиции среди камышей возле территории СЭЗ был задержан убегающий от погони А.С. 2004 года рождения. После чего, задержанный А.С. показал в доме, где оставил кухонный нож, который он помыл после нанесения ранений. Также были получены сведения, что между братьями в ходе словесной перепалки возник конфликт, в результате которого старший брат А.С. нанес кухонным ножом ранения младшему брату А.М., последний от полученных ранений скончался, не приходя в сознание.

Задержанный А.С. был доставлен в следственную службу УВД Первомайского района, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время расследование продолжается.