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Пентагон распространил карту российского влияния в Южной Америке

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- Виктория Гунгер
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Пентагон распространил карту российского влияния в Южной Америке. По данным Южного командования американских вооруженных сил, 17 из 31 стран региона получают российскую помощь в обучении военнослужащих, хотя с 2015 тренировки прошли лишь около 500 военных, пишет РИА Новости.

С 2008 Пентагон насчитал 3 визита российских стратегических бомбардировщиков в регион. С 2010 состоялся 41 заход российских военных кораблей в порты региона, из них 9 в 2020. Также военные США насчитали 23 визита глав государств между Россией и странами Латинской Америкой с 2010.

Военных интересуют и российские СМИ в регионе - в качестве аспекта российского влияния они назвали RT Espanol с более чем 25 млн зрителей в месяц, и насчитали "более 489 статей, искажающих американское военное взаимодействие" с 2018.

В сферу российского влияния, которое волнует Пентагон, включены и вакцины от коронавируса - 13 стран заключили с Россией соглашение по вакцине, беспокоятся военные США.


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URL: https://www.vb.kg/398548
Теги:
Россия, США, Кыргызстан, политика
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