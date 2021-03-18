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Цифровизация в судебной системе КР: какова реальная ситуация?

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке обсудили вопросы цифровизации судебной системы, в частности, практику применения системы аудио-видео фиксации (АВФ) в судах Кыргызстана. Напомним, что система АВФ дает возможность точно и объективно фиксировать ход судебного заседания, проводить онлайн трансляции судебных заседаний, получить сторонам доступ к электронным протоколам, участвовать в судебных слушаниях в удаленном режиме в качестве обвиняемых, потерпевших и других участников судебных процессов.

Оснащение судов системой АВФ

УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР занимается технической разработкой, внедрением и анализом цифровизации судебной системы.

По словам и.о. управляющего УИТ "Адилет сот" Рустама Шабыева, на сегодняшний день системой АВФ оснащено 157 судебных залов. В скором будущем предстоит оснастить техникой 24 судебных зала в десяти судах.

- В данный момент "Адилет сот" совместно с Высшей школой правосудия при поддержке программы USAID-IDLO "Доверие суду" разрабатывает специальные обучающие курсы для сотрудников судебной системы и технические курсы для айти специалистов. Мы планируем разработать видео курсы и специальный портал об АВФ, которые будут размещены в открытом доступе",– сообщил Шабыев.

По словам директора Международной организации по праву развития (IDLO) Фреда Хьюстона, система АВФ является "фундаментом для кардинальных изменений правой системе"

- Система АВФ повышает ответственность всех участников судебного процесса – все действия, слова, произнесенные во время процесса, сохраняются в записи", – говорит Фред Хьюстон.

Какова же практика применения АВФ в Кыргызстане?

С апреля по декабрь 2020 года группа экспертов провела исследование по практическому применению АВФ судами и доступности электронных протоколов участникам судебных процессов.

Результаты исследования презентовала экс-судья Конституционной палаты Верховного суда КР, член Ассоциации "Юристы Кыргызстана" (АЮК) Чинара Айдарбекова:

- Исследование проводилось экспертной группой при поддержке Программы USAID-IDLO "Доверие суду".Респондентами стали судьи, прокуроры, адвокаты и лица, представляющие интересы государственных органов и органов местного самоуправления.

Всего было опрошено более 130 человек из Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей и города Бишкек. Эксперты провели глубинные интервью, анкетирование и анализ нормативно-правовых актов и выделили ключевые проблемы по практическому применению системы АВФ, – сообщила она.

По материалам исследования "ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА АУДИО-ВИДЕО ФИКСАЦИИ (АВФ) СУДАМИ И ДОСТУПНОСТИ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКАМ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ" мы можем выделить несколько основных проблем:

• Несовершенство правового регулирования АВФ следует рассматривать как серьезный барьер в развитии цифровизации судов, что существенным образом сдерживает усилия государства в улучшении доступа к правосудию и эффективной защите прав и свобод граждан.

• Было выявлено, что из-за существования недостаточно эффективной системы информирования граждан о возможности получения ГГЮП, низкого уровня финансирования судов для улучшения инфраструктуры, дружественной для лиц с инвалидностью и невысокого уровня общественного доверия к институтам правосудия, большинство уязвимых групп населения остается без судебной защиты.

• Они не имеют достаточной информации об АВФ и возможности использования ее ресурсов в судопроизводстве при защите своих прав.

При этом участники встречи в Бишкеке согласны с тем, что цифровизация - (АВФ) меняет качество судебных процессов

Например, адвокат Эдуард Ли считает вопрос повышения правовой и цифровой грамотности как никогда актуальным.

- АВФ уже сейчас меняет качество судебных процессов: стороны становятся более дисциплинироваными. Ведь есть профессиональные комиссии, как например, Комиссия по этике Адвокатуры, для судей - Дисциплинарная комиссия. В случае споров, по записям АВФ сразу будет видно имело место нарушение или нет. У нас есть нормы о доступе к файлам АВФ, и мы должны научиться применять их на практике, – говорит Эдуард Ли.

Таким образом АВФ мотивирует участников судебного процесса давать правдивые показания, так как факт дачи заведомо ложных показаний впоследствии может быть доказан при изучении аудио и видео записей.

Обсуждение актуальных вопросов позволило экспертам и участникам мероприятия выработать ряд рекомендаций по внедрению цифровых технологий.

В частности, рекомендовали внести норму об обязательном ведении судебных заседаний с применением системы АВФ в гражданском, экономическом и административном судопроизводстве.

Также было рекомендовано усовершенствовать порядок ознакомления и выдачи копий аудио-видео записей сторонам и другим участникам судебных заседаний.

Участники предложили ряд других рекомендаций, которые позволят повысить эффективность применения системы АВФ. В частности вопрос сохранности личных данных, хранение, сам алгоритм практического применения АВФ вызвал серьезное обсуждение. Например, спорно на каких носителях сохранять записи. И как упростить механизм получения АВФ адвокатам. И также законно ли проводить заседание в зале без АВФ, есть существует такой закон? И может ли человек отказаться принимать участие в заседании, если нет АВФ, ведь в этом случае нарушаются его права на защиту. Или например, адвокатам разрешат использовать электронную подпись, а документы дела направлять также оцифрованными, в электронном формате, ведь сейчас адвокаты должны " ножками" пройти очень много кабинетов, тратя драгоценное время пока человек ожидает защиты.

А вопрос текучести кадров, тех же секретарей судов, а также айти-операторов из -за низкой зарплаты 7 тысяч сомов, во много может свести на нет все усилия необходимой программы по АВФ. Специалисты признавались, что в настоящее время 5 залов, уже оборудованных АВФ выведены из строя, из-за неумелого обращения с аппаратурой технического персонала.


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URL: https://www.vb.kg/398550
Теги:
суд, информационные технологии
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