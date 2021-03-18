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Китайская вакцина Sinopharm от коронавируса поступит в Кыргызстан завтра

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- Оксана Гут
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Завтра, 19 марта, из Китая поступят 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, рассчитанных на 75 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что ранее была разработана национальная программа вакцинации и к концу марта - в апреле граждан начнут прививать.

На первом этапе прививочные пункты будут открыты в городах Бишкек, Ош, Кант и Сокулукском районе Чуйской области. Первыми будут привиты те, кто входит в группу риска - медработники, учителя, соцработники, сотрудники МВД, таможенники, пограничники, а также больные хроническими заболеваниями, пожилые люди старше 65 лет.

Кыргызстан, помимо китайских вакцин, в ближайшее время ожидает поставку в качестве гуманитарной помощи 500 тысяч доз "Спутник V" из России. Также наша страна рассчитывает на вакцины от коронавируса в рамках участия в программе COVAX.


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URL: https://www.vb.kg/398556
Теги:
вакцина, Китай, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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