Китайская вакцина Sinopharm от коронавируса поступит в Кыргызстан завтра

Завтра, 19 марта, из Китая поступят 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, рассчитанных на 75 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что ранее была разработана национальная программа вакцинации и к концу марта - в апреле граждан начнут прививать.

На первом этапе прививочные пункты будут открыты в городах Бишкек, Ош, Кант и Сокулукском районе Чуйской области. Первыми будут привиты те, кто входит в группу риска - медработники, учителя, соцработники, сотрудники МВД, таможенники, пограничники, а также больные хроническими заболеваниями, пожилые люди старше 65 лет.

Кыргызстан, помимо китайских вакцин, в ближайшее время ожидает поставку в качестве гуманитарной помощи 500 тысяч доз "Спутник V" из России. Также наша страна рассчитывает на вакцины от коронавируса в рамках участия в программе COVAX.