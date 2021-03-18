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Президенты и премьеры стран ЕАЭС встретятся нынешней весной

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- Евгений Денисенко
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Дальнейшие задачи по укреплению и расширению интеграции в рамках Евразийского экономического союза будут рассмотрены на предстоящих заседаниях руководителей стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Об этих планах рассказала в ходе онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

На 31 марта запланировано заседание Совета ЕЭК (он осуществляет общее регулирование интеграционными процессами в Союзе и включает заместителей глав правительств государств ЕАЭС). Напомним, что от Кыргызстана в этот Совет недавно был делегирован вице-премьер-министр - министр экономики и финансов республики Улукбек Кармышаков, его кандидатура будет представлена Высшему Евразийскому экономическому совету).

В повестке заседания Совета ЕЭК - 26 вопросов. В частности, планируется рассмотреть единые механизмы криптозащиты при маркировке товаров средствами идентификации, проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок,план мероприятий по реализации Стратегии-2025, а также отдельные вопросы проведения в странах Союза экспериментов в области внешней электронной торговли товарами.

30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета (участники - премьер-министры) в очном формате. В его повестку предусматривается включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС – Основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, "дорожную карту" по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС и другие вопрос.

А 21 мая намечено провести в Нур-Султане заседание Высшего Евразийского экономического совета (в него входят главы государств ЕАЭС). Речь, как ожидается, пойдет о функционировании единого рынка услуг, о конкуренции на трансграничных рынках, о торгово-экономическом сотрудничестве с основными партнерами Союза и других актуальных вопросах.

К заседанию Высшего совета планируется приурочить Евразийский экономический форум. Формат его проведения в настоящее время прорабатывается.


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URL: https://www.vb.kg/398557
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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