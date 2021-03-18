Звезды российской оперы споют в Бишкеке "Травиату"

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 28 марта дадут оперу Джузеппе Верди "Травиата". На бишкекские подмостки вместе с артистами отечественной оперной труппы выйдут ведущие солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Макеева и Александр Нестеренко.

Великое произведение гениального итальянского композитора в последнее воскресенье марта заиграет новыми красками. На Большой сцене бишкекского театра оперы и балета вниманию столичной публики его представят кыргызстанские и российские артисты.

Зрители услышат лауреатов международных конкурсов Глеба Кима, Бактыбека Алмабекова, Ирину Рыбину, солистов труппы Салиму Маматову, Нуржигита Асанова, Нурлана Суймоналиева, Адиса Ардинатова. И познакомятся с талантливыми гостями из России – лауреатами международных конкурсов, солистами Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Марией Макеевой и Александром Нестеренко. За дирижерским пультом в этот вечер будет народный артист Кыргызской Республики Жумакадыр Каниметов.

справка "ВБ"

Выпускница факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства (ГИТИС) Мария Макеева солисткой театра имени Станиславского и Немировича-Данченко является с 2012 года. В ее репертуаре сложнейшие партии: Памина и Царица ночи в "Волшебной флейте", и Донна Анна в "Дон Жуане" Моцарта, Милитриса в "Сказке о царе Салтане" Римского-Корсакова, Татьяна в "Евгении Онегине" Чайковского), Валентина в "Веселой вдове" Легара), Эмма в "Хованщине" Мусоргского. А еще зрители аплодировали ей в "Коронация Поппеи", "Войне и мире", "Богеме". Мария – участник концертных программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, стипендиат Фонда Муслима Магомаева, лауреат премии имени Покровского "За успешное постижение профессии актера" и номинант на премию "Золотая маска".

Александр Нестеренко – выпускник Минераловодского музыкального училища и Ростовской государственной консерватории. Еще будучи студентом четвертого курса училища, Нестеренко стал солистом Пятигорского театра оперетты. Три года артист работал в Ростовском государственном музыкальном театре. А с 2016 года является солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В репертуаре Нестеренко партии в спектаклях "Лючия ди Ламмермур", "Травиата", "Хованщина", "Евгений Онегин", "Любовь к трем апельсинам", "Манон", "Богема", "Травиата", "Сказка о царе Салтане", "Обручение в монастыре". Нестеренко удостоен специального приза жюри V Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской.