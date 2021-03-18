Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

Звезды российской оперы споют в Бишкеке "Травиату"

252  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 28 марта дадут оперу Джузеппе Верди "Травиата". На бишкекские подмостки вместе с артистами отечественной оперной труппы выйдут ведущие солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Макеева и Александр Нестеренко.

Великое произведение гениального итальянского композитора в последнее воскресенье марта заиграет новыми красками. На Большой сцене бишкекского театра оперы и балета вниманию столичной публики его представят кыргызстанские и российские артисты.

Зрители услышат лауреатов международных конкурсов Глеба Кима, Бактыбека Алмабекова, Ирину Рыбину, солистов труппы Салиму Маматову, Нуржигита Асанова, Нурлана Суймоналиева, Адиса Ардинатова. И познакомятся с талантливыми гостями из России – лауреатами международных конкурсов, солистами Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Марией Макеевой и Александром Нестеренко. За дирижерским пультом в этот вечер будет народный артист Кыргызской Республики Жумакадыр Каниметов.

справка "ВБ"

Выпускница факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства (ГИТИС) Мария Макеева солисткой театра имени Станиславского и Немировича-Данченко является с 2012 года. В ее репертуаре сложнейшие партии: Памина и Царица ночи в "Волшебной флейте", и Донна Анна в "Дон Жуане" Моцарта, Милитриса в "Сказке о царе Салтане" Римского-Корсакова, Татьяна в "Евгении Онегине" Чайковского), Валентина в "Веселой вдове" Легара), Эмма в "Хованщине" Мусоргского. А еще зрители аплодировали ей в "Коронация Поппеи", "Войне и мире", "Богеме". Мария – участник концертных программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, стипендиат Фонда Муслима Магомаева, лауреат премии имени Покровского "За успешное постижение профессии актера" и номинант на премию "Золотая маска".

Александр Нестеренко – выпускник Минераловодского музыкального училища и Ростовской государственной консерватории. Еще будучи студентом четвертого курса училища, Нестеренко стал солистом Пятигорского театра оперетты. Три года артист работал в Ростовском государственном музыкальном театре. А с 2016 года является солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В репертуаре Нестеренко партии в спектаклях "Лючия ди Ламмермур", "Травиата", "Хованщина", "Евгений Онегин", "Любовь к трем апельсинам", "Манон", "Богема", "Травиата", "Сказка о царе Салтане", "Обручение в монастыре". Нестеренко удостоен специального приза жюри V Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398559
Теги:
Россия, опера, Театр оперы и балета
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  