Эксперты РФ и ЦА убеждены, что в КР нужно запретить "Таблиги Жамагат"

Круглый стол "Угрозы и вызовы радикализации и экстремистской деятельности в Центральной Азии на примере киргизского общества" организовала кафедра мировой экономики и международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭиУ). Об этом сообщается на сайте vn.ru.

К обсуждению проблемы, важной для всех стран макрорегиона, пригласили экспертов из России, Кыргызстана и Узбекистана. Тема оказалась актуальной и для Новосибирска, ведь именно здесь сходятся транспортные потоки, по которым многие тысячи мигрантов прибывают в Россию. И ни для кого не является секретом, что именно в их среде стараются активно вести вербовочную работу представители экстремистских организаций, прежде всего, "Таблиги Жамагат", которая в России запрещена.

Эксперты привели данные, согласно которым до 80% боевиков, воюющих в Сирии и на Ближнем Востоке, были завербованы именно на территории России. Тем актуальнее становится задача противодействия экстремизму в республиках Центральной Азии. Эксперты считают, что Республика Кыргызстан должна последовать примеру своих соседей и также запретить деятельность на своей территории "Таблиги Жамагат", которая является питательной средой для подготовки кадров экстремистов.

Заместитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов согласился с тем, что вопрос этот является очень острым и с каждым годом будет только обостряться, а директор Центра изучения региональных угроз (Узбекистан) Виктор Михайлов призвал создать реальную альтернативу, активно используя возможности социальных сетей. Эксперты из республик Центральной Азии выразили желание продолжить обсуждение актуальных проблем в Новосибирске.