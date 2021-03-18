В Казахстане установили минимальную зарплату для преподавателей ВУЗов

С нового учебного года минимальная зарплата преподавателей вузов будет повышена до 200 тысяч тенге. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz.

Аймагамбетов уточнил, что даже меры по увеличению зарплаты на 20-40 процентов не дают достаточного прироста.

"В КазНУ средняя зарплата преподавателя составляет 108 тысяч тенге, в Атырауском университете имени Досмухамедова - 105 тысяч тенге, в Кызылординском университете имени Коркыт Ата - 101 тысяч тенге, а в Карагандинском индустриальном университете - 99 тысяч тенге. Конечно, такие размеры зарплаты не могут мотивировать преподавателей", - написал министр на своей странице в Facebook.

Он указал, что некоторые вузы при повышении зарплаты отталкивались от размера должностного оклада, который ниже, чем фактическая зарплата преподавателей, включающая различные стимулирующие доплаты. Другие вузы повысили оклад, увеличив педнагрузку, которая в некоторых вузах достигла 900 часов в расчете на одну ставку.

"В связи с этим для исполнения поручения Главы государства мной подписан приказ. С сентября 2021 года штатный преподаватель в вузе, подведомственном МОН, должен получать как минимум 200 тысяч тенге в месяц, старший преподаватель - 230 тысяч тенге, ассоциированный профессор - 260 тысяч тенге, профессор - 350 тысяч тенге (в национальных вузах - 400 тысяч тенге). Это лишь минимальные размеры заработных плат. Вдобавок каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей", - написал Аймагаметов.

Также министр определил максимальный объем одной ставки педагогической нагрузки - не более 680 часов за учебный год.

"Естественно, это не обязывает вузы, которые установили педнагрузку ниже этого показателя (450 или 500 часов в год), а такие есть, повышать ее до максимального показателя. Но зато вузы, в которых одна

ставка составляет 700-900 часов или выше, должны будут снизить ее до 680 часов", - отметил министр.

Аймагабетов объяснил, почему приказ был принят именно сейчас. По его словам, это даст время руководителям вузов для реструктуризации, оптимизации своих неприоритетных расходов и увеличения доходов.