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На пост муфтия Кыргызстана претендуют 8 имамов. Фамилии

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Накануне, 17 марта завершился прием заявлений от кандидатов на должность муфтия Кыргызстана. Об этом сообщает секретариат Совета улемов.

Уточняется, что конкурс на замещение должности муфтия был объявлен 17 февраля. В итоге, на высший духовный пост страны претендуют 8 человек:

Нурбек Токтогулов;

Сайдамир Жээналиев;

Султанали Гапуров;

Убайдулла Сарыбаев;

Шукур Исмаилов;

Шакир Маматов;

Нематилла Жээнбеков;

Ниязали Арипов.

Наряду с выборами главы ДУМК, планируются избрание и членов VII созыва Совета улемов, туда заявления подали 75 кандидатов.

Выборы намечены на 5 апреля.

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/398571
Теги:
выборы, ДУМК, Кыргызстан, муфтият
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