На пост муфтия Кыргызстана претендуют 8 имамов. Фамилии

Накануне, 17 марта завершился прием заявлений от кандидатов на должность муфтия Кыргызстана. Об этом сообщает секретариат Совета улемов.

Уточняется, что конкурс на замещение должности муфтия был объявлен 17 февраля. В итоге, на высший духовный пост страны претендуют 8 человек:

Нурбек Токтогулов;

Сайдамир Жээналиев;

Султанали Гапуров;

Убайдулла Сарыбаев;

Шукур Исмаилов;

Шакир Маматов;

Нематилла Жээнбеков;

Ниязали Арипов.

Наряду с выборами главы ДУМК, планируются избрание и членов VII созыва Совета улемов, туда заявления подали 75 кандидатов.

Выборы намечены на 5 апреля.

Источник: elgezit.kg