На пост муфтия Кыргызстана претендуют 8 имамов. Фамилии

Накануне, 17 марта завершился прием заявлений от кандидатов на должность муфтия Кыргызстана. Об этом сообщает секретариат Совета улемов.
Уточняется, что конкурс на замещение должности муфтия был объявлен 17 февраля. В итоге, на высший духовный пост страны претендуют 8 человек:
Нурбек Токтогулов;
Сайдамир Жээналиев;
Султанали Гапуров;
Убайдулла Сарыбаев;
Шукур Исмаилов;
Шакир Маматов;
Нематилла Жээнбеков;
Ниязали Арипов.
Наряду с выборами главы ДУМК, планируются избрание и членов VII созыва Совета улемов, туда заявления подали 75 кандидатов.
Выборы намечены на 5 апреля.
Источник: elgezit.kg