Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

В Кыргызстане введен запрет на экспорт минеральных удобрений

118  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях своевременного и полного обеспечения сельского хозяйства республики минеральными удобрениями и недопущения повышения цен на них на период проведения весенне-полевых работ принято решение о временном запрете вывоза (экспорта) минеральных удобрений за пределы страны. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов.

Стоит отметить, что основные поставки минеральных удобрений в Кыргызскую Республику осуществляются из Республики Узбекистан по существующему Соглашению между Правительствами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан о сотрудничестве в области поставок минеральных удобрений от 5 октября 2017 года. Ежегодная квота составляет 100,0 тыс. тонн, из них на сезон весенне-летних работ - 60,0 тыс. тонн, оставшаяся часть - 40,0 тыс. тонн на осенний период. Кроме этого, 30-35 % от общего поступления удобрений приходится на Российскую Федерацию и Республику Казахстан.

Ежегодно, на проведение весенне-полевых работ и своевременного обеспечения сельского хозяйства республики, в осенне-зимний период поставщиками в республику завозится до 30,0-40,0 тыс. тонн минеральных удобрений. К началу посевных работ, до 1 марта стратегический запас должен составлять не менее 45,0-50,0 тыс. тонн удобрений. При наличии в республике этого запаса, угроза срыва подкормки озимой пшеницы, главного продовольственного продукта, минимальна.

По информации Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов и местных фермеров, за последние годы в некоторых областях республики были отдельные случаи реэкспорта запаса удобрений в соседние республики.

Для недопущения подобных случаев, с целью необходимости создания стратегического запаса минеральных удобрений и поддержания продовольственной безопасности страны на высоком уровне и сдерживания цен на них, принято решение о введении запрета на вывоз минеральных удобрений за пределы Кыргызской Республики.

Данный запрет установлен на шесть месяцев, за исключением международного транзита и гуманитарной помощи, оказываемой Правительством Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398577
Теги:
Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  