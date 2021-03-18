В Кыргызстане введен запрет на экспорт минеральных удобрений

В целях своевременного и полного обеспечения сельского хозяйства республики минеральными удобрениями и недопущения повышения цен на них на период проведения весенне-полевых работ принято решение о временном запрете вывоза (экспорта) минеральных удобрений за пределы страны. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов.

Стоит отметить, что основные поставки минеральных удобрений в Кыргызскую Республику осуществляются из Республики Узбекистан по существующему Соглашению между Правительствами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан о сотрудничестве в области поставок минеральных удобрений от 5 октября 2017 года. Ежегодная квота составляет 100,0 тыс. тонн, из них на сезон весенне-летних работ - 60,0 тыс. тонн, оставшаяся часть - 40,0 тыс. тонн на осенний период. Кроме этого, 30-35 % от общего поступления удобрений приходится на Российскую Федерацию и Республику Казахстан.

Ежегодно, на проведение весенне-полевых работ и своевременного обеспечения сельского хозяйства республики, в осенне-зимний период поставщиками в республику завозится до 30,0-40,0 тыс. тонн минеральных удобрений. К началу посевных работ, до 1 марта стратегический запас должен составлять не менее 45,0-50,0 тыс. тонн удобрений. При наличии в республике этого запаса, угроза срыва подкормки озимой пшеницы, главного продовольственного продукта, минимальна.

По информации Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов и местных фермеров, за последние годы в некоторых областях республики были отдельные случаи реэкспорта запаса удобрений в соседние республики.

Для недопущения подобных случаев, с целью необходимости создания стратегического запаса минеральных удобрений и поддержания продовольственной безопасности страны на высоком уровне и сдерживания цен на них, принято решение о введении запрета на вывоз минеральных удобрений за пределы Кыргызской Республики.

Данный запрет установлен на шесть месяцев, за исключением международного транзита и гуманитарной помощи, оказываемой Правительством Кыргызской Республики.